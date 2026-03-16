A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira, 16, o balanço da Operação contra a Dengue, realizada no último sábado, 14, nos Jardins Aeroporto ll e lll, na região Sul de Franca. Durante a ação, foram recolhidas 5,7 toneladas de materiais e objetos que poderiam servir como criadouros do mosquito transmissor da doença.

Entre os itens retirados estão latas, garrafas, vasos, baldes e pneus, que podem acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.

Esta foi a quinta edição da operação, iniciada no fim de janeiro. Desde então, a iniciativa já retirou cerca de 18 toneladas de materiais considerados inservíveis em diferentes bairros da cidade.