A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira, 16, o balanço da Operação contra a Dengue, realizada no último sábado, 14, nos Jardins Aeroporto ll e lll, na região Sul de Franca. Durante a ação, foram recolhidas 5,7 toneladas de materiais e objetos que poderiam servir como criadouros do mosquito transmissor da doença.
Entre os itens retirados estão latas, garrafas, vasos, baldes e pneus, que podem acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue.
Esta foi a quinta edição da operação, iniciada no fim de janeiro. Desde então, a iniciativa já retirou cerca de 18 toneladas de materiais considerados inservíveis em diferentes bairros da cidade.
A ação já passou pelos Jardins Palmeiras e Anita, Residencial Júlio D’Elia, bairros São José, parte da Vila Santa Cruz, Jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real, além dos Jardins Aeroporto ll e lll.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a operação é realizada em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito, reforçando o combate à dengue no município.
Casos de dengue
A Secretaria de Saúde de Franca informou que a cidade registrou 373 casos de dengue neste ano, sem mortes confirmadas.
Os telefones da Vigilância Sanitária (16) 3706-8437, 3706-8438 e 3706-8439 estão disponíveis para contato.
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