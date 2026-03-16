Uma moradora de Ituverava, na região de Franca, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo denunciando os buracos existentes na rua onde mora. A gravação, feita na rua Rotary, no Jardim Monteiro, já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações.

Nas imagens, Stefania Galindo apareceu ao lado dos filhos mostrando as condições da via, que está cheia de buracos e com trechos bastante danificados. De forma bem-humorada, ela usou como inspiração a música infantil “Viro Vira Virou”, do grupo Triii, para apresentar diferentes tipos de buracos encontrados na rua, desde os mais rasos até os mais profundos.

No vídeo, Stefania percorreu a rua apontando os problemas enfrentados pelos moradores. Em alguns pontos, os buracos tomam grande parte da pista, o que dificulta a passagem de carros, motociclistas e até de pedestres.