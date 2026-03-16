17 de março de 2026
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Moradora viraliza mostrando buracos em rua: ‘até tropeça’

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Stefania Galindo durante vídeo em que mostra buracos na rua Rotary, no Jardim Monteiro, em Ituverava
Stefania Galindo durante vídeo em que mostra buracos na rua Rotary, no Jardim Monteiro, em Ituverava

Uma moradora de Ituverava, na região de Franca, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo denunciando os buracos existentes na rua onde mora. A gravação, feita na rua Rotary, no Jardim Monteiro, já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações.

Nas imagens, Stefania Galindo apareceu ao lado dos filhos mostrando as condições da via, que está cheia de buracos e com trechos bastante danificados. De forma bem-humorada, ela usou como inspiração a música infantil “Viro Vira Virou”, do grupo Triii, para apresentar diferentes tipos de buracos encontrados na rua, desde os mais rasos até os mais profundos.

No vídeo, Stefania percorreu a rua apontando os problemas enfrentados pelos moradores. Em alguns pontos, os buracos tomam grande parte da pista, o que dificulta a passagem de carros, motociclistas e até de pedestres.

“Em uma rua dessas, com uma travessa, tu até tropeças e vai para o chão. Tem buraco raso, buraco fundo, aqui em Ituverava não está fácil não”, diz a letra da paródia.

Segundo a moradora, a ideia de gravar o vídeo de forma descontraída surgiu como uma maneira de chamar a atenção para a situação da via e para os transtornos enfrentados diariamente por quem vive na região.

Além da grande quantidade de buracos, moradores e comerciantes da rua também reclamam de outros problemas, como alagamentos durante períodos de chuva e o mato alto que cresce ao longo da via.

Prefeitura sabe da condição da rua 

A Prefeitura de Ituverava informou que as chuvas do começo do ano têm prejudicado o asfalto e já tem conhecimento da situação. Eles informaram que o serviço de reparo da rua deve ser programado para ocorrer em até 30 dias.

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