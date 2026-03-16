Uma moradora de Ituverava, na região de Franca, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo denunciando os buracos existentes na rua onde mora. A gravação, feita na rua Rotary, no Jardim Monteiro, já ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações.
Nas imagens, Stefania Galindo apareceu ao lado dos filhos mostrando as condições da via, que está cheia de buracos e com trechos bastante danificados. De forma bem-humorada, ela usou como inspiração a música infantil “Viro Vira Virou”, do grupo Triii, para apresentar diferentes tipos de buracos encontrados na rua, desde os mais rasos até os mais profundos.
No vídeo, Stefania percorreu a rua apontando os problemas enfrentados pelos moradores. Em alguns pontos, os buracos tomam grande parte da pista, o que dificulta a passagem de carros, motociclistas e até de pedestres.
“Em uma rua dessas, com uma travessa, tu até tropeças e vai para o chão. Tem buraco raso, buraco fundo, aqui em Ituverava não está fácil não”, diz a letra da paródia.
Segundo a moradora, a ideia de gravar o vídeo de forma descontraída surgiu como uma maneira de chamar a atenção para a situação da via e para os transtornos enfrentados diariamente por quem vive na região.
Além da grande quantidade de buracos, moradores e comerciantes da rua também reclamam de outros problemas, como alagamentos durante períodos de chuva e o mato alto que cresce ao longo da via.
Prefeitura sabe da condição da rua
A Prefeitura de Ituverava informou que as chuvas do começo do ano têm prejudicado o asfalto e já tem conhecimento da situação. Eles informaram que o serviço de reparo da rua deve ser programado para ocorrer em até 30 dias.
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