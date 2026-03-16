Moradores e comerciantes da região da Vila Exposição e do bairro Estação, em Franca, têm enfrentado problemas com a criminalidade. Na madrugada desta segunda-feira, 16, um homem foi flagrado furtando dois imóveis em sequência.

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem caminhando pela rua de forma tranquila antes de cometer os furtos. Em poucos minutos, ele retirou equipamentos instalados nas fachadas de residências e estabelecimentos. Ele deixou o local antes mesmo de ser percebido pelos moradores.

Entre os itens levados estão fios de energia, protetores de interfones, números de identificação das casas, caixas de correio e até hidrômetros e relógios de energia.