O MPF (Ministério Público Federal) realizou na última quinta-feira, 12, uma reunião em Restinga para apresentar o programa MPEduc (Ministério Público pela Educação) a gestores públicos e representantes da comunidade escolar. Durante o encontro, foram formalizadas as tratativas para a implementação da iniciativa no município.

O objetivo do programa é promover um diálogo entre o poder público, a sociedade e a comunidade escolar para avaliar, de forma participativa, a situação da educação básica em Restinga e identificar melhorias necessárias tanto na estrutura das escolas quanto na qualidade do ensino.

De acordo com o MPF, a atuação do MPEduc tem caráter colaborativo e não punitivo. A proposta é unir esforços para fortalecer políticas educacionais e garantir melhores condições de aprendizagem. Entre as ações previstas estão a identificação de necessidades de reforma nas escolas, a busca por mais materiais didáticos, a valorização dos professores e o incentivo à educação inclusiva.