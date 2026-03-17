O MPF (Ministério Público Federal) realizou na última quinta-feira, 12, uma reunião em Restinga para apresentar o programa MPEduc (Ministério Público pela Educação) a gestores públicos e representantes da comunidade escolar. Durante o encontro, foram formalizadas as tratativas para a implementação da iniciativa no município.
O objetivo do programa é promover um diálogo entre o poder público, a sociedade e a comunidade escolar para avaliar, de forma participativa, a situação da educação básica em Restinga e identificar melhorias necessárias tanto na estrutura das escolas quanto na qualidade do ensino.
De acordo com o MPF, a atuação do MPEduc tem caráter colaborativo e não punitivo. A proposta é unir esforços para fortalecer políticas educacionais e garantir melhores condições de aprendizagem. Entre as ações previstas estão a identificação de necessidades de reforma nas escolas, a busca por mais materiais didáticos, a valorização dos professores e o incentivo à educação inclusiva.
O programa também prevê a fiscalização transparente do uso de recursos públicos destinados à educação. Entre os pontos que serão analisados, estão a gestão do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), a conectividade nas escolas, a oferta de ensino em tempo integral e a execução de programas federais.
A iniciativa será desenvolvida em parceria com o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo). A reunião foi conduzida pelas procuradoras da República Helen Ribeiro Abreu e Michele Diz Y Gil Corbi, com apoio dos promotores de Justiça Paulo César Corrêa Borges e Anderson de Castro Ogrizio.
Nas próximas etapas, estão previstas ações como envio de questionários às escolas selecionadas, visitas técnicas às unidades de ensino e escutas públicas com a comunidade. As informações coletadas servirão de base para recomendações e outras medidas voltadas ao aprimoramento das políticas educacionais no município.
Também serão avaliados aspectos estruturais das escolas, além de temas como transporte escolar, formação de profissionais da educação e alimentação oferecida aos alunos.
A implementação do programa em Restinga ocorre no âmbito de um procedimento administrativo instaurado pelo MPF para acompanhar as ações educacionais no município. A escolha da cidade levou em conta indicadores educacionais e dados sociais que apontam desafios na rede de ensino.
Participaram da reunião autoridades locais, como o prefeito Felipe Talvani, o presidente da Câmara Municipal, Gisnésio Lopes Nazaré, e a secretária municipal de Educação, Andréia Mara Braguim, além de representantes de conselhos municipais e gestores das escolas públicas da cidade.
Criado pelo MPF, o MPEduc é coordenado pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, responsável pela área de direitos sociais e fiscalização de atos administrativos. O programa busca verificar se as políticas públicas voltadas à educação básica estão sendo efetivamente cumpridas, a partir de visitas às escolas, reuniões com a comunidade e análise das condições de ensino.
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