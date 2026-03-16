Um carro e um poste de energia foram encontrados destruídos na manhã desta segunda-feira, 16, na rua José Gurgel do Amaral, na Esplanada Primo Meneghetti, em Franca.
O Peugeot 206 preto estava com a parte frontal completamente destruída após a colisão, enquanto o poste ficou quebrado e escorado sobre o veículo.
Segundo uma testemunha que passou pelo local, não havia ninguém dentro ou próximo ao carro quando o veículo foi encontrado.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e iniciar os procedimentos necessários.
Uma equipe da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) também esteve no local para realizar a proteção da rede elétrica, já que os danos no poste foram significativos. Devido à gravidade da colisão, foi necessária a substituição da estrutura de energia.
O responsável pelo veículo deverá ser identificado e chamado para prestar esclarecimentos, além de arcar com os prejuízos causados ao poste.
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