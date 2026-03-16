Um carro e um poste de energia foram encontrados destruídos na manhã desta segunda-feira, 16, na rua José Gurgel do Amaral, na Esplanada Primo Meneghetti, em Franca.

O Peugeot 206 preto estava com a parte frontal completamente destruída após a colisão, enquanto o poste ficou quebrado e escorado sobre o veículo.

Segundo uma testemunha que passou pelo local, não havia ninguém dentro ou próximo ao carro quando o veículo foi encontrado.