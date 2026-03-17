17 de março de 2026
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INFERNO CONSTANTE

Moradores do Parque Progresso sofrem com pancadões e brigas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmeras de Segurança
Aglomerações, brigas, som alto, menores, são flagrados em bar no parque Progesso
Aglomerações, brigas, som alto, menores, são flagrados em bar no parque Progesso

Moradores da avenida Reynaldo Chioca, no Parque Progresso, na zona sul de Franca, denunciam transtornos constantes provocados por aglomerações e pancadões em frente a uma adega da região. Segundo eles, o problema já dura mais de um ano e tem causado preocupação principalmente durante os fins de semana.

De acordo com os relatos, o local se transforma em ponto de encontro durante a madrugada, reunindo dezenas de pessoas com som alto, consumo de bebidas alcoólicas, motos empinando e até rachas entre veículos.

Imagens de câmeras de segurança registradas nas proximidades mostram frequentadores ocupando a via e chegando a bloquear a passagem de veículos durante os encontros noturnos.

Moradores afirmam que já acionaram diversas vezes a Polícia Militar e também comunicaram a Prefeitura, mas dizem que nenhuma medida definitiva foi tomada para resolver a situação.

Ainda segundo os relatos, o estabelecimento já chegou a ser interditado algumas vezes pela Vigilância Sanitária. No último fim de semana, por exemplo, uma operação do Detran em conjunto com a Polícia Militar foi realizada no local durante a noite de sábado, 14.

No entanto, os moradores afirmam que o problema costuma recomeçar logo após o término das fiscalizações, que neste caso terminaram por volta das 23h30.

No último sábado, 14, uma grande aglomeração voltou a se formar em frente ao estabelecimento. Câmeras registraram diversos jovens reunidos na porta da adega, na calçada oposta e até no meio da pista.

Por volta das 6 horas da manhã, uma briga entre alguns dos frequentadores começou na calçada e terminou do outro lado da rua. As imagens mostram uma mulher ajudando um dos envolvidos a estancar um sangramento no nariz após a confusão.

Moradores relatam que situações como essa são frequentes, com som alto durante toda a madrugada, presença de menores consumindo álcool, uso de drogas e manobras perigosas com motos e carros.

Há ainda relatos de que, em algumas ocasiões, homens armados foram vistos no local, situação que também teria sido registrada em imagens.

Segundo os moradores, embora a Polícia Militar seja acionada, em alguns casos a equipe não comparece ao local.

Procurado pela reportagem, o Departamento de Vigilância em Saúde informou que o estabelecimento possui alvará de funcionamento. O órgão afirmou ainda que realiza acompanhamento e fiscalização do local conforme a legislação vigente.

Em relação ao som alto e às aglomerações do lado de fora da adega, a Vigilância Sanitária informou que a responsabilidade pela fiscalização é da Polícia Militar. Até a publicação deste texto, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso.

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