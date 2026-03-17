Moradores da avenida Reynaldo Chioca, no Parque Progresso, na zona sul de Franca, denunciam transtornos constantes provocados por aglomerações e pancadões em frente a uma adega da região. Segundo eles, o problema já dura mais de um ano e tem causado preocupação principalmente durante os fins de semana.

De acordo com os relatos, o local se transforma em ponto de encontro durante a madrugada, reunindo dezenas de pessoas com som alto, consumo de bebidas alcoólicas, motos empinando e até rachas entre veículos.

Imagens de câmeras de segurança registradas nas proximidades mostram frequentadores ocupando a via e chegando a bloquear a passagem de veículos durante os encontros noturnos.