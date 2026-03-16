Um casal foi flagrado agredindo violentamente um homem em situação de rua na rodoviária de Cássia (MG) na tarde desSe domingo, 15. A cena foi registrada por uma testemunha que presenciou o ocorrido e gravou as imagens.
No vídeo, é possível ver o momento em que um homem utiliza um pedaço de madeira para atingir a vítima, que já estava caída no chão. Durante as agressões, a mulher que o acompanha também aparece nas imagens segurando um objeto e participando do ataque.
Segundo a testemunha responsável pela gravação, a confusão teria começado após o homem em situação de rua supostamente ofender a mulher, o que teria motivado a reação do casal.
Pelas imagens, as agressões são intensas e duram alguns segundos. Após o ataque, o casal deixa o local e a vítima permanece caída no chão.
De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar não foi acionada no momento da agressão. No entanto, as imagens gravadas por testemunhas já chegaram ao conhecimento da polícia, que deve analisar o caso.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
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Comentários
2 Comentários
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A VERDADE 16 horas atrásAssim cabe uma cadeia nesses dois..... deve ser da Família, Pátria, Amor, ditatura e agora a favor de atacar o Brasil..... eita ser humano complicado
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Zé 17 horas atrásVítima!? Ninguém agride um andarilho de graça!