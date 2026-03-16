Um casal foi flagrado agredindo violentamente um homem em situação de rua na rodoviária de Cássia (MG) na tarde desSe domingo, 15. A cena foi registrada por uma testemunha que presenciou o ocorrido e gravou as imagens.

No vídeo, é possível ver o momento em que um homem utiliza um pedaço de madeira para atingir a vítima, que já estava caída no chão. Durante as agressões, a mulher que o acompanha também aparece nas imagens segurando um objeto e participando do ataque.

Segundo a testemunha responsável pela gravação, a confusão teria começado após o homem em situação de rua supostamente ofender a mulher, o que teria motivado a reação do casal.