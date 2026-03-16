17 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

Casal é flagrado espancando homem em situação de rua; VEJA VÍDEO

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Momento em que casal agride com madeira um homem em situação de rua em Cássia
Momento em que casal agride com madeira um homem em situação de rua em Cássia

Um casal foi flagrado agredindo violentamente um homem em situação de rua na rodoviária de Cássia (MG) na tarde desSe domingo, 15. A cena foi registrada por uma testemunha que presenciou o ocorrido e gravou as imagens.

No vídeo, é possível ver o momento em que um homem utiliza um pedaço de madeira para atingir a vítima, que já estava caída no chão. Durante as agressões, a mulher que o acompanha também aparece nas imagens segurando um objeto e participando do ataque.

Segundo a testemunha responsável pela gravação, a confusão teria começado após o homem em situação de rua supostamente ofender a mulher, o que teria motivado a reação do casal.

Pelas imagens, as agressões são intensas e duram alguns segundos. Após o ataque, o casal deixa o local e a vítima permanece caída no chão.

De acordo com as informações iniciais, a Polícia Militar não foi acionada no momento da agressão. No entanto, as imagens gravadas por testemunhas já chegaram ao conhecimento da polícia, que deve analisar o caso.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

2 Comentários

  • A VERDADE 16 horas atrás
    Assim cabe uma cadeia nesses dois..... deve ser da Família, Pátria, Amor, ditatura e agora a favor de atacar o Brasil..... eita ser humano complicado
  • 17 horas atrás
    Vítima!? Ninguém agride um andarilho de graça!