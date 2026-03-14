Professores da rede estadual de ensino de São Paulo aprovaram a realização de uma greve para o mês de abril. A decisão foi tomada em assembleia da categoria organizada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) e integra a campanha denominada “Operação Braços Cruzados”.

O movimento está programado para começar no dia 9 de abril. Nesta primeira data, a orientação do sindicato é que os professores utilizem o dia para mobilização nas escolas, com diálogo com estudantes, pais e demais funcionários sobre as reivindicações da categoria e críticas às políticas educacionais do governo estadual, liderado por Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Já no dia 10 de abril, está prevista a realização de uma nova Assembleia Estadual dos Professores. O encontro deverá avaliar a adesão à paralisação e definir os próximos passos do movimento, incluindo a possibilidade de continuidade da greve.