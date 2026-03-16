Os servidores municipais de Franca realizam nesta segunda-feira, 16, às 18h30, uma assembleia considerada decisiva para a campanha salarial deste ano. A reunião da categoria vai definir se os trabalhadores aceitam ou rejeitam a terceira contraproposta apresentada pela Prefeitura durante a última mesa de negociação.
O encontro é visto pelo sindicato como o momento mais importante do processo de negociação coletiva, já que a decisão tomada pelos servidores deve definir os próximos rumos da campanha salarial e das tratativas com a administração municipal.
“Hoje é o dia mais importante do ano para os servidores. É o dia de decidir os rumos do serviço público de Franca”, afirmou o presidente do sindicato da categoria, Samuel Gomide, ao convocar os trabalhadores para participarem da assembleia.
As negociações entre servidores e Prefeitura se intensificaram nas últimas semanas. Em assembleia realizada anteriormente, com a presença de mais de 100 trabalhadores, a categoria decidiu rejeitar a primeira proposta apresentada pela administração municipal e manter a mobilização por melhores condições salariais e avanços nas cláusulas sociais.
Após a recusa, representantes dos servidores protocolaram a ata da assembleia e solicitaram uma nova mesa de negociação, além de uma reunião preparatória antes do encontro oficial com o governo municipal. Os pedidos foram atendidos e uma nova rodada de diálogo foi realizada na última semana, com participação de representantes da categoria e da Prefeitura.
Durante a reunião, a administração municipal apresentou a terceira contraproposta para o Acordo Coletivo de Trabalho 2026/2027. O documento prevê a reposição da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado em 3,36% entre março de 2025 e fevereiro de 2026, além de um aumento real de 2% sobre os salários dos servidores. Com a aplicação sucessiva dos índices, o reajuste total chega a aproximadamente 5,43%.
A proposta também mantém benefícios já existentes, como o auxílio-alimentação mensal de R$ 1.100 pago por meio de cartão e o abono escolar de R$ 399,01, destinado a servidores ou dependentes matriculados em instituições de ensino. O benefício educacional é pago em parcela única e pode ser solicitado por servidores que estejam cursando desde a educação básica até pós-graduação, além de filhos ou dependentes que estejam na escola ou no ensino superior.
O acordo coletivo proposto tem vigência a partir de 1º de março de 2026 e abrange servidores e empregados públicos vinculados à Prefeitura, à Câmara Municipal, ao Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários (Sassom), à Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca (Emdef), à Faculdade de Direito de Franca e ao Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef).
Com a assembleia marcada para hoje à noite, o sindicato reforça a importância da participação da categoria na decisão. Segundo Gomide, o resultado da votação poderá definir os rumos da negociação e também impactar diretamente o funcionamento do serviço público municipal.
A expectativa é que, após a deliberação dos servidores, seja definido se o acordo será formalizado ou se novas mobilizações e rodadas de negociação serão necessárias.
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