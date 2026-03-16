Os servidores municipais de Franca realizam nesta segunda-feira, 16, às 18h30, uma assembleia considerada decisiva para a campanha salarial deste ano. A reunião da categoria vai definir se os trabalhadores aceitam ou rejeitam a terceira contraproposta apresentada pela Prefeitura durante a última mesa de negociação.

O encontro é visto pelo sindicato como o momento mais importante do processo de negociação coletiva, já que a decisão tomada pelos servidores deve definir os próximos rumos da campanha salarial e das tratativas com a administração municipal.

“Hoje é o dia mais importante do ano para os servidores. É o dia de decidir os rumos do serviço público de Franca”, afirmou o presidente do sindicato da categoria, Samuel Gomide, ao convocar os trabalhadores para participarem da assembleia.