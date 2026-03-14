A morte da adolescente Natasha Aguiar Matos, de 15 anos, encontrada sem vida dentro da casa onde morava na zona rural de Passos (MG), a cerca de 100 quilômetros de Franca, gerou grande comoção na cidade. O crime foi descoberto na segunda-feira, 9, e mobilizou equipes das polícias Militar e Civil. Após mais de um dia de investigações, dois suspeitos, de 37 e 44 anos, foram presos em flagrante na quarta-feira, 11.
Segundo o delegado Ismael Jerônimo Soares, assim que a Polícia Civil foi informada sobre a morte da adolescente, equipes iniciaram imediatamente as diligências para identificar os responsáveis pelo crime.
“Dia 9 de março, segunda-feira, a Polícia Civil tomou conhecimento da morte de uma adolescente de 15 anos na zona rural de Passos, quando então foi dado início aos trabalhos investigativos, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Enquanto uma equipe estava na zona rural, os policiais em Passos, na cidade, tiveram informações nos levando, lá nas imediações da casa da vítima, a um local onde havia dois suspeitos do crime, que foram presos em flagrante, conduzidos à delegacia”, afirmou o delegado.
De acordo com informações da Polícia Militar, o namorado da jovem, de 19 anos, foi quem encontrou Natasha dentro da residência do casal, localizada na região conhecida como Linha da Usina.
A adolescente apresentava diversos ferimentos provocados por faca.
Ainda segundo a polícia, o rapaz colocou Natasha em um veículo e a levou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Passos, na tentativa de salvá-la. No entanto, a adolescente já chegou ao local sem sinais vitais.
O registro policial aponta que o corpo da jovem apresentava pelo menos 17 perfurações.
Após a constatação da morte, o corpo da adolescente foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade, onde passou por exames que devem auxiliar na investigação.
Suspeitos foram localizados perto da casa da vítima
As investigações apontam que os dois suspeitos foram encontrados em uma residência localizada a cerca de dois quilômetros da casa onde Natasha morava. A polícia chegou até eles após analisar imagens de câmeras de segurança da própria residência da adolescente e realizar uma varredura pela região.
Durante uma vistoria no imóvel onde os suspeitos estavam, os investigadores encontraram elementos do lado de fora da casa, em uma churrasqueira, que deram base para o pedido de prisão em flagrante. Os dois foram levados à delegacia e, posteriormente, passaram por audiência de custódia.
Investigação mobilizou força-tarefa
Logo após a descoberta do crime, a Polícia Militar realizou buscas na zona rural, enquanto a Polícia Civil deu início à investigação para identificar os responsáveis.
A delegada Mariana Fioravante explicou que uma força-tarefa foi montada envolvendo diferentes setores da polícia para agilizar o trabalho investigativo.
“Foi feita uma força-tarefa entre a delegacia especializada de atendimento à mulher e a delegacia de homicídios, contando com a colaboração da perícia técnica, da medicina legal, e todos os elementos que foram angariados vão passar agora pela perícia técnica. Nós vamos depender desses laudos para terminar a investigação, e eu ressalto a importância de que todas as informações que a população tiver sejam comunicadas até a delegacia da mulher ou à delegacia de homicídios”, destacou a delegada.
A delegada também explicou que os suspeitos foram ouvidos separadamente para que os investigadores possam entender o papel de cada um no crime e reconstruir exatamente o que aconteceu na noite do assassinato.
“Até o momento eu não posso esclarecer o que eles disseram, se existiram ou não contradições. Tanto o inquérito quanto o processo ficam sob sigilo, porque pode envolver crime contra a dignidade sexual. As diligências estão em andamento”, afirmou.
Segundo ela, os depoimentos fazem parte de um trabalho detalhado para reconstituir a dinâmica do crime.
“Precisamos recriar a cena do crime exatamente: quem fez, o que fez, por que fez, que horas fez, onde estava a outra pessoa. Temos diversos elementos informativos e precisamos entender o que bate e o que não bate”, explicou.
Caso continua em investigação
Mesmo com a prisão dos dois suspeitos, o caso ainda segue em investigação para esclarecer todos os detalhes do crime.
A Polícia Civil também não descarta a possibilidade de participação de outras pessoas no assassinato. Amigos e familiares da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias para ajudar a esclarecer o que aconteceu.
Durante a operação que resultou nas prisões, materiais que podem estar ligados ao homicídio foram apreendidos e devem passar por análise pericial.
Segundo pessoas próximas à família, não havia relatos recentes de ameaças ou conflitos envolvendo a adolescente, o que aumentou ainda mais o mistério em torno do caso.
A Polícia Civil continua reunindo provas e aguardando laudos periciais para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada um dos envolvidos na morte da jovem.
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