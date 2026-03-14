A morte da adolescente Natasha Aguiar Matos, de 15 anos, encontrada sem vida dentro da casa onde morava na zona rural de Passos (MG), a cerca de 100 quilômetros de Franca, gerou grande comoção na cidade. O crime foi descoberto na segunda-feira, 9, e mobilizou equipes das polícias Militar e Civil. Após mais de um dia de investigações, dois suspeitos, de 37 e 44 anos, foram presos em flagrante na quarta-feira, 11.

Segundo o delegado Ismael Jerônimo Soares, assim que a Polícia Civil foi informada sobre a morte da adolescente, equipes iniciaram imediatamente as diligências para identificar os responsáveis pelo crime.

“Dia 9 de março, segunda-feira, a Polícia Civil tomou conhecimento da morte de uma adolescente de 15 anos na zona rural de Passos, quando então foi dado início aos trabalhos investigativos, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Enquanto uma equipe estava na zona rural, os policiais em Passos, na cidade, tiveram informações nos levando, lá nas imediações da casa da vítima, a um local onde havia dois suspeitos do crime, que foram presos em flagrante, conduzidos à delegacia”, afirmou o delegado.