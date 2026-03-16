Historicamente, a Francana sempre recorre aos “pratas da casa” em momentos difíceis. Nesse domingo, 15, no “Lanchão”, contra o Rio Claro, não foi diferente. A Veterana precisava de uma vitória pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3 para fugir da zona de rebaixamento - e conseguiu.
A escalação do treinador estreante José Oliveira trazia na equipe titular o nome do meia-atacante francano Gabriel Vitor, de 21 anos. O jovem jogador não decepcionou. Ele anotou dois gols na vitória esmeraldina por 3 a 0 e a Veterana deixou o Z2 da competição.
Gabriel Vitor, que disputou a Copa São Paulo de Júnior de 2023 e depois passou pelo Grêmio e Portuguesa de Desportos, voltou à Francana para anotar dois gols importantes que poderão evitar o rebaixamento do clube neste ano.
“Uma vitória importante para a gente tirar a Francana dessa situação, onde ela nunca mereceu estar. Agora a gente vai a Marília e vamos deixá-la onde ela merece”, disse o jovem jogador.
A Francana terá uma semana inteira para se preparar para a partida decisiva contra o Marília, neste sábado, 21, às 15h, no estádio “Bento de Abreu”, em Marília. A Veterana depende apenas de um empate para permanecer na A3.
A equipe esmeraldina pode se safar da degola com derrota, caso tenha um tropeço da Itapirense ou do Desportivo Brasil, que estão atrás dela na classificação. A Francana está na 13ª colocação com 10 pontos; Itapirense está na 14ª posição com 9 pontos e Desportivo Brasil é o 15º colocado com 8 pontos. O Suzano, em 16º lugar, na última colocação, com 5 pontos, já está rebaixado à Série A4.
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