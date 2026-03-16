Historicamente, a Francana sempre recorre aos “pratas da casa” em momentos difíceis. Nesse domingo, 15, no “Lanchão”, contra o Rio Claro, não foi diferente. A Veterana precisava de uma vitória pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3 para fugir da zona de rebaixamento - e conseguiu.

A escalação do treinador estreante José Oliveira trazia na equipe titular o nome do meia-atacante francano Gabriel Vitor, de 21 anos. O jovem jogador não decepcionou. Ele anotou dois gols na vitória esmeraldina por 3 a 0 e a Veterana deixou o Z2 da competição.

Gabriel Vitor, que disputou a Copa São Paulo de Júnior de 2023 e depois passou pelo Grêmio e Portuguesa de Desportos, voltou à Francana para anotar dois gols importantes que poderão evitar o rebaixamento do clube neste ano.