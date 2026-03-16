A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca iniciou mais uma edição da campanha solidária de Páscoa e convida moradores e empresários da cidade a participarem da iniciativa. A ação tem como meta arrecadar recursos para a compra de 1.200 ovos de chocolate, que serão entregues aos atendidos pela instituição durante as comemorações da data.

Com o tema “Páscoa mais doce com você – Doe um gesto de amor!”, a campanha pretende mobilizar a comunidade para proporcionar um momento especial aos usuários da entidade. Cada ovo tem o valor de R$ 40, e as contribuições arrecadadas serão destinadas à compra das unidades que farão parte da celebração de Páscoa da instituição.

Além da entrega dos chocolates, a programação preparada pelas equipes da Apae contará com atividades lúdicas e temáticas, como caça aos ovos, confecção de adereços relacionados à Páscoa e produção de itens decorativos. A proposta é estimular a integração entre os participantes e proporcionar momentos de alegria e criatividade.