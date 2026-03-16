A Vigilância Sanitária de Franca notificou os proprietários de 60 terrenos para que realizem a limpeza dos lotes. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Município no último sábado, 14.

De acordo com o documento, os responsáveis têm prazo de 15 dias a partir da publicação para realizar a limpeza dos imóveis. A medida está baseada no artigo 145 do Código de Posturas do Município.

A lista divulgada pela Prefeitura inclui terrenos localizados em diversos bairros da cidade, com identificação do proprietário, lote, quadra e cadastro municipal. Para acessar a lista completa, clique aqui.