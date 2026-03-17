Com a chegada da Quaresma, período em que tradicionalmente aumenta o consumo de pescados, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) reforça orientações aos consumidores para garantir compras seguras em feiras, mercados e peixarias. A atenção ao peso e às informações presentes nos produtos é essencial para evitar prejuízos causados por irregularidades na pesagem ou na rotulagem.

Durante a Quaresma, quando cresce a procura por peixes frescos, bacalhau e frutos do mar, o órgão alerta para a importância de verificar se o peso cobrado corresponde realmente à quantidade adquirida. Nos casos de produtos pré-medidos — aqueles que já vêm pesados e embalados sem a presença do consumidor — o peso líquido deve estar claramente indicado na embalagem. Isso significa que apenas o peso real do alimento pode ser considerado, sem incluir o peso da embalagem.

Outro ponto de atenção é o glaceamento nos pescados congelados. Trata-se de uma fina camada de gelo aplicada ao produto para protegê-lo durante o congelamento. Essa camada, no entanto, não pode ser considerada no peso líquido informado ao consumidor.