Um homem foi indiciado por porte de drogas após ser abordado por policiais militares na manhã desse domingo, 15, em Jeriquara, na região de Franca.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela cidade quando decidiu abordar um veículo ocupado por um indivíduo. Durante a revista pessoal e a vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram uma porção de maconha.
Diante da constatação, o suspeito foi encaminhado para as providências legais. Após o registro da ocorrência, ele foi indiciado por porte de drogas. A substância encontrada foi apreendida pelos policiais e apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis.
Após o registro da ocorrência, o caso ficou à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.