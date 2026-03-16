O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu extinguir a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo que havia resultado na cassação de quatro vereadores do Partido Liberal (PL) eleitos em Rifaina nas eleições de 2024. A decisão foi tomada por unanimidade pelos magistrados da Corte, em julgamento realizado no último dia 12.

Com o novo entendimento, o tribunal deu provimento ao recurso apresentado pelos vereadores Marcos Gomes Pereira, Ernani Alberto Silva Baraldi, Paulo Luiz Gomides Filho e Paulo Santiago Rodrigues Maia Júnior e determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito.

No voto, o relator do caso, juiz Regis de Castilho, afirmou que a ação apresentava um problema na formulação do pedido. Segundo ele, os fatos narrados na ação não tinham relação direta com a cassação dos mandatos dos vereadores.