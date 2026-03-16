Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na noite de domingo, 15, durante a Operação Alcoolemia, realizada na rodovia Cândido Portinari, no município de Restinga, na região de Franca. Ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo, disparo e receptação.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um Jeep Commander para a realização do teste do bafômetro. Após a verificação inicial, o veículo foi liberado e seguiu viagem.

No entanto, poucos metros adiante, o carro parou no acostamento da rodovia. Nesse momento, os policiais perceberam que houve troca de motorista entre os ocupantes e que um terceiro passageiro jogou alguns objetos às margens da via, atitude que levantou suspeita.