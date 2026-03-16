Um homem foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na noite de domingo, 15, durante a Operação Alcoolemia, realizada na rodovia Cândido Portinari, no município de Restinga, na região de Franca. Ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo, disparo e receptação.
De acordo com a corporação, os policiais realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um Jeep Commander para a realização do teste do bafômetro. Após a verificação inicial, o veículo foi liberado e seguiu viagem.
No entanto, poucos metros adiante, o carro parou no acostamento da rodovia. Nesse momento, os policiais perceberam que houve troca de motorista entre os ocupantes e que um terceiro passageiro jogou alguns objetos às margens da via, atitude que levantou suspeita.
Diante da situação, a equipe retornou ao local e realizou a abordagem dos três ocupantes do veículo.
Durante buscas no ponto onde os objetos haviam sido descartados, os policiais encontraram um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas e duas já deflagradas.
Segundo a Polícia Rodoviária, testemunhas que participavam de um evento realizado às margens da rodovia relataram que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo dentro do local momentos antes da abordagem.
Diante das informações, um dos ocupantes do veículo foi detido.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde, após consulta, foi constatado que o revólver havia sido roubado em 2023 durante um crime ocorrido em uma agência bancária na cidade de Franca.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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