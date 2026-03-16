Veja o obituário desta segunda-feira, 16, em Franca:

Nome: Valde Amaro de Souza

Idade: Não informada

Local do velório: Direto

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Guará

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Vera Silvestre dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h