16 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 16, em Franca:

Nome: Valde Amaro de Souza
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Guará
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Vera Silvestre dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Odair José da Silva
Idade: 78 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

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