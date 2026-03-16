A semana começa com tempo firme em Franca, mas a previsão aponta mudança gradual nas condições, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no final da semana, podendo evoluir para temporais.
Nesta segunda-feira, 16, o dia será de sol entre muitas nuvens. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C, com umidade do ar chegando a 88%.
Na terça-feira, 17, o cenário muda. O dia começa com sol entre nuvens, mas há chances de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 29°C, com acumulado previsto de 0,3 milímetro de chuva.
Já na quarta-feira, 18, o tempo segue instável. O sol aparece entre nuvens e há previsão de chuva rápida ao longo do dia e à noite, com volume estimado em 1,3 milímetro de chuva. As temperaturas variam entre 18°C e 28°C.
A quinta-feira, 19, mantém o padrão de instabilidade. O dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, principalmente à tarde e à noite. A previsão indica um acumulado de 7,8 milímetros e temperaturas entre 18°C e 28°C.
O cenário mais intenso deve ocorrer na sexta-feira, 20, quando há previsão de chuva forte e trovoadas, principalmente durante a tarde. O acumulado pode chegar a 18,9 milímetros. As temperaturas caem um pouco, variando entre 18°C e 24°C.
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