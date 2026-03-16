A semana começa com tempo firme em Franca, mas a previsão aponta mudança gradual nas condições, com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no final da semana, podendo evoluir para temporais.

Nesta segunda-feira, 16, o dia será de sol entre muitas nuvens. À noite, a nebulosidade aumenta, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C, com umidade do ar chegando a 88%.

Na terça-feira, 17, o cenário muda. O dia começa com sol entre nuvens, mas há chances de pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 29°C, com acumulado previsto de 0,3 milímetro de chuva.