Uma mulher de 23 anos diz ter sido atropelada pelo ex-sogro, incentivado pelo ex-marido, na tarde do último domingo, 8, em Franca. Segundo o relato da vítima à polícia, o crime de violência doméstica teria ocorrido no bairro Jardim Aeroporto I, durante a entrega da filha de 3 anos do ex-casal, em pleno Dia Internacional da Mulher.
De acordo com o depoimento da vítima registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a confusão teria se iniciado por causa de uma cadeirinha de carro. Ao ter o item negado, a vítima teria se posicionado à frente do veículo para impedir a saída dos homens, momento em que a agressão teria acontecido.
Conforme o boletim de ocorrência, o ex-marido da vítima teria gritado repetidamente para o pai: "Acelera, pai, vamos embora, acelera". O condutor teria então avançado contra a vítima, que relatou ter sido lançada sobre o capô do carro antes de cair no asfalto.
A jovem sofreu lesões no joelho e no braço esquerdos em decorrência da queda. Embora tenha relatado fortes dores, o atendimento médico inicial não teria constatado fraturas.
A vítima afirmou à polícia que o ex-marido já apresentaria comportamentos agressivos anteriores, incluindo um registro de violação de domicílio em 2025. Diante do novo episódio, a vítima teria solicitado medidas protetivas de urgência e manifestado receio em manter o regime de visitas da filha.
O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica sob a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil deve investigar o ocorrido, e a vítima afirma possuir vídeos que comprovariam a sua versão sobre o atropelamento. As imagens estão sendo apuradas pela Polícia.
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