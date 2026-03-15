Uma mulher de 23 anos diz ter sido atropelada pelo ex-sogro, incentivado pelo ex-marido, na tarde do último domingo, 8, em Franca. Segundo o relato da vítima à polícia, o crime de violência doméstica teria ocorrido no bairro Jardim Aeroporto I, durante a entrega da filha de 3 anos do ex-casal, em pleno Dia Internacional da Mulher.

De acordo com o depoimento da vítima registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a confusão teria se iniciado por causa de uma cadeirinha de carro. Ao ter o item negado, a vítima teria se posicionado à frente do veículo para impedir a saída dos homens, momento em que a agressão teria acontecido.

Conforme o boletim de ocorrência, o ex-marido da vítima teria gritado repetidamente para o pai: "Acelera, pai, vamos embora, acelera". O condutor teria então avançado contra a vítima, que relatou ter sido lançada sobre o capô do carro antes de cair no asfalto.