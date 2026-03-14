Um homem acusado de estupro foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca no final da noite dessa sexta-feira, 13, após ser alvo de uma tentativa de linchamento. A confusão começou no Parque das Esmeraldas, zona oeste da cidade, onde o suspeito teve seu veículo atacado por populares revoltados.
A vítima, uma adolescente de 14 anos, identificou um carro preto estacionado na rua Antônio Rezende de Araújo como o veículo utilizado em um abuso ocorrido há 15 dias. Diante da denúncia aos familiares, moradores da região cercaram a residência e danificaram o automóvel do acusado.
A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto e realizar a abordagem. Durante a revista no veículo, os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo e uma algema erótica. Questionado, o homem afirmou que utilizava a réplica para defesa pessoal em seu antigo trabalho em fazendas.
Na delegacia, o homem negou o crime de estupro. Durante o depoimento, a adolescente não realizou o reconhecimento 100% positivo do suspeito. Como a violência havia sido registrada em boletim de ocorrência anterior e não houve flagrante ou prova cabal no momento, o delegado plantonista liberou o investigado.
O caso agora segue sob responsabilidade da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca. As autoridades devem realizar novos exames e perícias nos objetos apreendidos para dar continuidade ao inquérito e apurar a veracidade das acusações.
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