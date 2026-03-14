Um homem acusado de estupro foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca no final da noite dessa sexta-feira, 13, após ser alvo de uma tentativa de linchamento. A confusão começou no Parque das Esmeraldas, zona oeste da cidade, onde o suspeito teve seu veículo atacado por populares revoltados.

A vítima, uma adolescente de 14 anos, identificou um carro preto estacionado na rua Antônio Rezende de Araújo como o veículo utilizado em um abuso ocorrido há 15 dias. Diante da denúncia aos familiares, moradores da região cercaram a residência e danificaram o automóvel do acusado.

A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto e realizar a abordagem. Durante a revista no veículo, os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo e uma algema erótica. Questionado, o homem afirmou que utilizava a réplica para defesa pessoal em seu antigo trabalho em fazendas.