Morreu nesta sexta-feira, 13, aos 90 anos, Flora Laporte Patrocínio, matriarca da família responsável pela rede de supermercados Irmãos Patrocínio, uma das mais tradicionais de Franca.
Flora é viúva do empresário Sebastião Patrocínio, que morreu em 2018. A causa da morte não foi informada pela família.
Juntos, eles tiveram 15 filhos, além de dezenas de netos e bisnetos.
A família ficou conhecida em Franca pelo trabalho no comércio de hortifrúti e pela atuação nas feiras livres da cidade, atividade que ajudou a consolidar a tradição dos varejões administrados pelos filhos e familiares.
Além dos supermercados Irmãos Patrocínio, a família também esteve à frente do Rafa’s Varejão, redes que se tornaram referências no setor em Franca e região.
Em suas redes sociais, os Irmãos Patrocínio lamentaram a morte de Flora.
“Mulher de fé, coragem e amor incondicional pela família, Dona Flora construiu, ao lado de seu esposo, Sebastião Patrocínio, uma história marcada por união, trabalho e valores que atravessam gerações”, lamentou.
Até a última atualização deste texto, os horários de velório e sepultamento ainda não haviam sido divulgados.
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