Morreu nesta sexta-feira, 13, aos 90 anos, Flora Laporte Patrocínio, matriarca da família responsável pela rede de supermercados Irmãos Patrocínio, uma das mais tradicionais de Franca.

Flora é viúva do empresário Sebastião Patrocínio, que morreu em 2018. A causa da morte não foi informada pela família.

Juntos, eles tiveram 15 filhos, além de dezenas de netos e bisnetos.