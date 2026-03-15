Na manhã deste domingo, 15, o Franca Carrascos estreou de forma avassaladora na temporada 2026 da São Paulo Football League (SPFL) – Série Ouro. Em partida realizada na cidade de Agudos, a aproximadamente 300 quilômetros de Franca, a equipe francana dominou o Assis Captains do início ao fim e aplicou uma goleada expressiva de 38 a 0.
O domínio francano começou logo nos primeiros instantes do duelo. O quarterback João Vitor abriu o marcador anotando o primeiro touchdown da equipe. Em seguida, a defesa brilhou com uma interceptação de Teilor Lima, devolvendo a bola para o ataque letal do Carrascos.
Aproveitando a posse, o running back Ciro avançou para marcar mais um touchdown, elevando o placar para 14 a 0. A pressão defensiva do time de Franca não deu respiro ao adversário e, ainda no primeiro quarto, conseguiu empurrar o ataque de Assis para um safety, fechando a parcial em 16 a 0.
No segundo quarto, o ritmo de jogo se manteve intenso. O running back Ciro fez mais uma bela corrida para a endzone. Na sequência, o quarterback João Vitor garantiu uma conversão de dois pontos, saltando a vantagem para 24 a 0 no placar.
O jogo aéreo também castigou o Assis Captains. O quarterback Pedro Tottoli conectou um passe preciso para o wide receiver Eduardo Miller receber um novo touchdown, ampliando a margem para 30 a 0.
Para selar o caixão ao som de Racionais no campo, o defensor Lucas Augusto garantiu mais uma interceptação. No ataque final, o running back Rafael Martins correu para o último touchdown do jogo, somado a uma nova conversão de dois pontos, decretando o 38 a 0.
O resultado elástico superou o triunfo de 25 a 3 do último encontro entre as equipes.
A vitória incontestável serve como um forte cartão de visitas e confirma as expectativas da diretoria para a temporada de 2026. Como destacou o presidente Marcos Soares antes da partida, a equipe entra na competição como franca favorita e com os olhos fixos na grande final estadual.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.