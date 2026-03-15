Na manhã deste domingo, 15, o Franca Carrascos estreou de forma avassaladora na temporada 2026 da São Paulo Football League (SPFL) – Série Ouro. Em partida realizada na cidade de Agudos, a aproximadamente 300 quilômetros de Franca, a equipe francana dominou o Assis Captains do início ao fim e aplicou uma goleada expressiva de 38 a 0.

O domínio francano começou logo nos primeiros instantes do duelo. O quarterback João Vitor abriu o marcador anotando o primeiro touchdown da equipe. Em seguida, a defesa brilhou com uma interceptação de Teilor Lima, devolvendo a bola para o ataque letal do Carrascos.

Aproveitando a posse, o running back Ciro avançou para marcar mais um touchdown, elevando o placar para 14 a 0. A pressão defensiva do time de Franca não deu respiro ao adversário e, ainda no primeiro quarto, conseguiu empurrar o ataque de Assis para um safety, fechando a parcial em 16 a 0.