Um ônibus que estava estacionado em uma rua foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo, 15, no bairro Cidade Nova, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. A situação mobilizou equipes de emergência do município.
A Defesa Civil de Morro Agudo foi acionada, após ser informada pelo Corpo de Bombeiros de Orlândia sobre o incêndio. Assim que chegaram ao local, os agentes iniciaram o trabalho para conter as chamas.
A equipe dos bombeiros se deslocou de Orlândia para a cidade e chegou momentos depois para reforçar a ocorrência e ajudar no combate ao fogo. Posteriormente, o incêndio foi controlado.
Apesar do prejuízo e susto, não houve registro de pessoas feridas. O ônibus foi consumido pela chamas, ficando totalmente destruído.
A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos necessários e registrou o boletim de ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas.
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