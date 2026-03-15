16 de março de 2026
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PREJUÍZO

Ônibus estacionado em rua é consumido por fogo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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As causas do incêndio ainda serão investigadas
As causas do incêndio ainda serão investigadas

Um ônibus que estava estacionado em uma rua foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo, 15, no bairro Cidade Nova, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. A situação mobilizou equipes de emergência do município.

A Defesa Civil de Morro Agudo foi acionada, após ser informada pelo Corpo de Bombeiros de Orlândia sobre o incêndio. Assim que chegaram ao local, os agentes iniciaram o trabalho para conter as chamas.

A equipe dos bombeiros se deslocou de Orlândia para a cidade e chegou momentos depois para reforçar a ocorrência e ajudar no combate ao fogo. Posteriormente, o incêndio foi controlado.

Apesar do prejuízo e susto, não houve registro de pessoas feridas. O ônibus foi consumido pela chamas, ficando totalmente destruído.

A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos necessários e registrou o boletim de ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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