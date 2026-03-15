Um ônibus que estava estacionado em uma rua foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo, 15, no bairro Cidade Nova, em Morro Agudo, a 85 km de Franca. A situação mobilizou equipes de emergência do município.

A Defesa Civil de Morro Agudo foi acionada, após ser informada pelo Corpo de Bombeiros de Orlândia sobre o incêndio. Assim que chegaram ao local, os agentes iniciaram o trabalho para conter as chamas.

A equipe dos bombeiros se deslocou de Orlândia para a cidade e chegou momentos depois para reforçar a ocorrência e ajudar no combate ao fogo. Posteriormente, o incêndio foi controlado.