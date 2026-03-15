A Francana construiu uma vitória esmagadora de 3 a 0 sobre o Rio Claro, no "Lanchão", em Franca, num duelo decisivo pela permanência no Campeonato Paulista da Série A3. Com um primeiro tempo de total imposição e eficiência ofensiva, a equipe encaminhou um resultado vital para sua sobrevivência na terceira divisão estadual.

A superioridade da Feiticeira começou a se transformar em gols aos 14 minutos. Após uma boa tabela entre Marquinhos e Jonathan pela direita, a zaga tentou afastar o cruzamento, mas a bola sobrou para Dudu Pedrotti, que fuzilou para abrir o placar.

O cenário ficou ainda mais favorável aos 30 minutos. O zagueiro Thyller acertou um pontapé no atacante Jonathan e recebeu cartão vermelho direto do árbitro, deixando o Rio Claro com um jogador a menos em campo.