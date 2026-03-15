A Francana construiu uma vitória esmagadora de 3 a 0 sobre o Rio Claro, no "Lanchão", em Franca, num duelo decisivo pela permanência no Campeonato Paulista da Série A3. Com um primeiro tempo de total imposição e eficiência ofensiva, a equipe encaminhou um resultado vital para sua sobrevivência na terceira divisão estadual.
A superioridade da Feiticeira começou a se transformar em gols aos 14 minutos. Após uma boa tabela entre Marquinhos e Jonathan pela direita, a zaga tentou afastar o cruzamento, mas a bola sobrou para Dudu Pedrotti, que fuzilou para abrir o placar.
O cenário ficou ainda mais favorável aos 30 minutos. O zagueiro Thyller acertou um pontapé no atacante Jonathan e recebeu cartão vermelho direto do árbitro, deixando o Rio Claro com um jogador a menos em campo.
Mesmo em desvantagem numérica, os visitantes quase empataram aos 39 minutos. Uma cobrança de falta perigosa explodiu no travessão, mas o goleiro Wesley, da Francana, mostrou reflexo para segurar o rebote e salvar a equipe.
A reta final do primeiro tempo foi fulminante por parte da Francana. Aos 45 minutos, Dudu Pedrotti fez linda jogada e encontrou Gabriel Vitor, que, cara a cara com o goleiro, bateu por debaixo das pernas para fazer 2 a 0.
Apenas três minutos depois, a zaga do Rio Claro voltou a ceder espaço. Jonathan cruzou da ponta direita e Gabriel Vitor apareceu livre na pequena área apenas para empurrar para o fundo das redes, consolidando o 3 a 0 antes do intervalo.
No início do segundo tempo, no entanto, a vantagem numérica em campo desapareceu. Aos oito minutos, o volante Felipe Alves, da Francana, cometeu falta na entrada da área, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.
O segundo tempo foi marcado por um jogo mais pegado e truncado, sem muitas chances de gol.
Com o resultado a Francana subiu para a 13ª posição, com 10 pontos na competição.
O próximo e decisivo compromisso da Francana será no sábado, 21, às 15h, contra o vice-líder Marília, no Estádio Abreuzão. A equipe depende apenas de um empate para se manter na Série A3. Em caso de derrota, precisará torcer para que Itapirense ou Desportivo Brasil não vençam seus jogos.
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