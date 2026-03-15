Morreu neste domingo, 15, aos 62 anos, o servidor público municipal e músico Cosme Pereira de Souza. Morador do bairro Cambuí, em Franca, Cosme estava internado no Hospital São Joaquim em cuidados paliativos, após lutar contra uma fibrose pulmonar incurável. O velório acontece neste domingo, a partir das 12h, no Memorial Nova Franca, seguido pelo sepultamento às 16h no Cemitério Santo Agostinho.

Soldador concursado da Prefeitura de Franca por 25 anos, Cosme deixou sua marca na história da cidade. Ele foi o responsável pela montagem de diversas estruturas metálicas e decorações que iluminaram as festividades de Natal do município ao longo de décadas.

Além de sua contribuição profissional, Cosme era conhecido por sua devoção religiosa. Membro ativo da Congregação Cristã no Brasil (CCB), ele atuava como violinista na orquestra da igreja. Recentemente, em seus momentos finais no hospital, chegou a receber a unção religiosa, um rito de despedida e fé de sua comunidade.