A Sabesp e a Associação Amigos do Rio Canoas promovem, no sábado, 21, a 23ª edição da Cavalgada das Águas em Franca. O evento celebra o Dia Mundial da Água e busca engajar a comunidade na preservação do Rio Canoas, principal manancial do município, através de um percurso de 14 quilômetros.

A concentração e saída ocorrem às 9h, no Pesque e Pague Bicho da Mata. O trajeto permite que os participantes acompanhem de perto a situação das matas ciliares e a importância da conservação dos recursos hídricos locais.

Como parte das ações de educação ambiental, a programação prevê o plantio simbólico de uma árvore durante o trajeto. Segundo Alex Veronez, gerente da Sabesp em Franca, a iniciativa fortalece a conexão direta entre a população e o recurso essencial que chega às torneiras.