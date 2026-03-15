A Sabesp e a Associação Amigos do Rio Canoas promovem, no sábado, 21, a 23ª edição da Cavalgada das Águas em Franca. O evento celebra o Dia Mundial da Água e busca engajar a comunidade na preservação do Rio Canoas, principal manancial do município, através de um percurso de 14 quilômetros.
A concentração e saída ocorrem às 9h, no Pesque e Pague Bicho da Mata. O trajeto permite que os participantes acompanhem de perto a situação das matas ciliares e a importância da conservação dos recursos hídricos locais.
Como parte das ações de educação ambiental, a programação prevê o plantio simbólico de uma árvore durante o trajeto. Segundo Alex Veronez, gerente da Sabesp em Franca, a iniciativa fortalece a conexão direta entre a população e o recurso essencial que chega às torneiras.
"Os participantes conseguem perceber de perto a importância da preservação das matas ciliares e dos cuidados com o manancial que abastece Franca", destaca Veronez.
Consolidada há mais de duas décadas no calendário regional, a cavalgada espera reunir cerca de 200 cavaleiros. Após o percurso, o evento contará com um almoço de confraternização e música ao vivo para integrar organizadores, apoiadores e a comunidade presente.
O projeto é uma realização conjunta da Sabesp e da Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas, formada por colaboradores da própria companhia. Interessados podem obter informações e realizar inscrições pelo telefone (16) 3712-2124.
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