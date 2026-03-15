Moradores do bairro Vila Exposição e arredores, em Franca, cobram providências urgentes ddas autoridades de segurança contra uma onda de furtos diários. A situação, classificada como insuportável pela comunidade, afeta a rotina local com o roubo de equipamentos e a destruição constante do patrimônio privado.

Os alvos dos criminosos são variados e prejudicam diretamente a segurança e a estrutura das casas. Relatos da vizinhança apontam furto recorrente de fiação elétrica, protetores de interfone, caixas de correio e interfones.

A ousadia dos infratores tem chamado a atenção, especialmente na rua Boa Vista. Recentemente, os alvos passaram a incluir lixeiras e até mesmo os números de identificação das paredes das residências, ações que frequentemente resultam em calçadas destruídas.