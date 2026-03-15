Moradores do bairro Vila Exposição e arredores, em Franca, cobram providências urgentes ddas autoridades de segurança contra uma onda de furtos diários. A situação, classificada como insuportável pela comunidade, afeta a rotina local com o roubo de equipamentos e a destruição constante do patrimônio privado.
Os alvos dos criminosos são variados e prejudicam diretamente a segurança e a estrutura das casas. Relatos da vizinhança apontam furto recorrente de fiação elétrica, protetores de interfone, caixas de correio e interfones.
A ousadia dos infratores tem chamado a atenção, especialmente na rua Boa Vista. Recentemente, os alvos passaram a incluir lixeiras e até mesmo os números de identificação das paredes das residências, ações que frequentemente resultam em calçadas destruídas.
O impacto dessa criminalidade também atinge o setor produtivo. Na última segunda-feira, 9, a empresa Calçados Rada, localizada na Vila Chico Júlio, foi alvo de criminosos que roubaram os fios de energia do estabelecimento.
A ação gerou prejuízo direto à operação da fábrica. Sem energia elétrica, a direção precisou dispensar os funcionários por meio período até que o cabeamento fosse reposto e as máquinas voltassem a funcionar normalmente.
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