O Franca Mustangs fará história no próximo dia 29 de março, às 11h, ao estrear no Campeonato Paulista de Flag Football x8 da APFA (Associação Pró-Futebol). A partida inaugural será contra o Americana Weavers, na cidade de São Carlos, marcando a primeira vez que uma equipe francana disputa a principal competição do estado.

O desafio inicial promete ser de alto nível, já que os Weavers figuram entre as melhores equipes da liga - que tem o Unicamp Eucalyptus como atual campeão. Para os torcedores que quiserem acompanhar, o jogo terá transmissão ao vivo e com narração pelo canal "Paulista de Flag" no YouTube.

Apesar do peso do primeiro jogo, o clima interno é de foco. "Sabemos da qualidade do adversário, mas também confiamos muito no trabalho que estamos fazendo", afirma Gabriel Gomes, do Mustangs. "A estreia sempre traz pressão, mas estamos preparados para competir e buscar um bom resultado."