O Franca Mustangs fará história no próximo dia 29 de março, às 11h, ao estrear no Campeonato Paulista de Flag Football x8 da APFA (Associação Pró-Futebol). A partida inaugural será contra o Americana Weavers, na cidade de São Carlos, marcando a primeira vez que uma equipe francana disputa a principal competição do estado.
O desafio inicial promete ser de alto nível, já que os Weavers figuram entre as melhores equipes da liga - que tem o Unicamp Eucalyptus como atual campeão. Para os torcedores que quiserem acompanhar, o jogo terá transmissão ao vivo e com narração pelo canal "Paulista de Flag" no YouTube.
Apesar do peso do primeiro jogo, o clima interno é de foco. "Sabemos da qualidade do adversário, mas também confiamos muito no trabalho que estamos fazendo", afirma Gabriel Gomes, do Mustangs. "A estreia sempre traz pressão, mas estamos preparados para competir e buscar um bom resultado."
O formato do Campeonato Paulista se assemelha ao da NFL. São 14 equipes divididas em duas conferências: Caipira (times do interior) e Metrópoles (região metropolitana). Os melhores classificados avançam para os playoffs, que ocorrem entre outubro e novembro. A grande final, o "Sampa Bowl", será disputada em dezembro.
A jornada da equipe exigirá fôlego financeiro e logístico. A equipe já iniciou a arrecadação de fundos para custear as viagens da temporada regular, que incluem confrontos fora de casa contra o CTT Sharks (SP), Lizards (Leme), Alpacas (Indaiatuba) e Tomahawk (Limeira).
O grande marco para a torcida local, no entanto, já tem data. No dia 13 de setembro, Franca sediará pela primeira vez uma rodada completa do Paulista. O Mustangs receberá o Bulldogs (São Carlos) em casa, em uma partida que pode ser decisiva para trazer os playoffs para a cidade. No mesmo dia, o município também será palco dos duelos SP Tigers x UFABC Green Reapers e Tomahawk x Black Panthers.
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