15 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 15, em Franca:

Nome: Rogério Eurípides de Oliveira 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nara Bitar Leite de Moraes 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Luis Carlos Teixeira 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Maria Francisca de Jesus 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15:30h

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