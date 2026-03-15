Veja o obituário deste domingo, 15, em Franca:

Nome: Rogério Eurípides de Oliveira

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nara Bitar Leite de Moraes

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h