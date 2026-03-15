Franca tem 56 escolas estaduais e 28,1 mil estudantes matriculados no ensino fundamental de anos iniciais e finais e no ensino médio. Os dados são da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e foram divulgados em alusão ao Dia da Escola, celebrado neste domingo, 15.

Do total de estudantes, 5,4 mil estão matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, 14,1 mil nos anos finais e 8,5 mil no ensino médio. A escola estadual com maior número de alunos na cidade é a Escola Estadual “David Carneiro Ewbank”, com 1,7 mil estudantes matriculados nos anos finais e no ensino médio. Já a unidade com menor número de matrículas é a Escola Estadual “Profª Lucia Gissi Ceraso”, que atende 165 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.

Entre as curiosidades da rede estadual em Franca está a escola mais antiga em funcionamento. A Escola Estadual “Cel Francisco Martins” foi inaugurada em 1905 e segue em atividade. As escolas mais recentes da cidade foram inauguradas em 2013, sendo elas: Escola Estadual “Dr Profº Assuero Quadri Prestes”, Escola Estadual “Profº Roberto Scarabuci”, Escola Estadual “Adelmo Francisco da Silva” e Escola Estadual “Profª Sella da Matta Ambrosio”.

Ensino integral