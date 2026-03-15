A cada dia, surge uma nova notícia envolvendo Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que abala a credibilidade da instituição. São conversas vazadas, contratos suspeitos e negócios polêmicos. Enquanto o Congresso e a imprensa discutem impeachment ou perda de cargo, o aposentado fica no meio do tiroteio com uma dúvida cruel: se o Ministro cair, o que acontece com a minha aposentadoria? E com os julgamentos que foram feitos por ele? Recomeça do zero? Será anulado? Ou continuará valendo?
No Brasil, costumamos dizer que até o passado é incerto. Se você é segurado do INSS e está descansando sobre a ideia de que “o STF já decidiu” e seu direito está garantido, sinto lhe entregar um balde de água gelada: a segurança jurídica por aqui anda mais instável que conexão de internet em dia de tempestade.
1.Ministros, Togas e a Fragilidade do "Certo"
O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas ultimamente temos visto mudanças de regras com a bola rolando. Muitas decisões parecem mais políticas do que jurídicas, priorizando o “equilíbrio fiscal” (o caixa do Governo) em vez do direito social de quem contribuiu a vida toda.
Se um Ministro sofre impeachment ou perde o cargo, a regra geral é o princípio do Tempus Regit Actum (o tempo rege o ato). Pela Teoria do Órgão, o Ministro atua como o Estado, não como pessoa física. Assim, o voto que ele deu enquanto estava no cargo continua valendo. O STF até reforçou isso com a Resolução nº 770/2022, para garantir que o voto em julgamentos virtuais permaneça lá, como um "fantasma jurídico" vigiando o processo.
O problema real surge se a saída do Ministro for motivada por corrupção ou interesse direto naquele julgamento específico. Se isso for provado, entramos no terreno perigoso das Ações Rescisórias. É o Judiciário admitindo que errou e desfazendo tudo. Para o segurado, isso significa ver uma vitória virar fumaça porque o julgamento foi contaminado. É a insegurança jurídica elevada à décima potência.
Por outro lado, se a decisão tinha sido desfavorável para o trabalhador, a ação rescisória pode vir para criar esperança em um novo julgamento.
2.As Decisões que Estão na "Berlinda"
Vejamos como ficam alguns dos temas que mais tiram o sono do trabalhador brasileiro:
a. A "Novela" da Revisão da Vida Toda
Esse é o exemplo clássico da bagunça. Primeiro o STF disse que sim, o segurado tinha direito de escolher a regra mais favorável. Milhares de pessoas entraram na justiça. O INSS entrou em pânico. Aí, em uma manobra digna de mestre do ilusionismo, o Supremo usou outro processo (as ADIs da Reforma de 99) para dizer que, na verdade, a regra de transição é obrigatória e a Revisão da Vida Toda “morreu”.
Em outras palavras, o STF definiu que os aposentados não podem optar pela regra mais vantajosa (incluir contribuições anteriores a julho de 1994) se a regra de transição da Lei nº 9.876/1999 (que ignora salários antigos) for aplicada. O STF cancelou a tese favorável definida em 2022.
Consequência: A revisão foi considerada inconstitucional. No entanto, o tribunal definiu que quem recebeu valores baseados em decisões provisórias/definitivas anteriores a 5 de abril de 2024 não precisará devolver o dinheiro.
Se os Ministros que articularam essa virada de mesa saíssem hoje, a decisão mudaria? Dificilmente. O STF atual tem um viés "fiscalista", ou seja, se o direito do cidadão custa caro para o Governo, o direito costuma perder. A saída de um Ministro dificilmente mudaria essa mentalidade de "salvar o caixa da União" às custas do aposentado.
b. Vigilantes e a Periculosidade (Tema 1209)
O vigilante trabalha com a vida em risco, muitas vezes armado, enfrentando bandido. O STJ disse que era tempo especial.
O STF? Disse que o risco de morrer NÃO é “agente nocivo” o suficiente.
Mesmo que os Ministros responsáveis por essa reversão deixassem o cargo atualmente, é improvável que a decisão fosse alterada. Como anteriormente ressaltado, o Supremo Tribunal Federal demonstra atualmente uma orientação fiscalista, priorizando o equilíbrio financeiro do Governo em detrimento de direitos individuais quando há impacto orçamentário relevante. A substituição de um ministro tende a não modificar esse entendimento de preservação das contas públicas, mesmo que isso implique prejuízo para o aposentado.
c. A "Mutilação" da Aposentadoria por Invalidez (Tema 1300)
A Reforma de 2019 (EC 103) criou uma aberração: se você ficar doente e a incapacidade for temporária, ganha 91%. Se a doença for tão grave que você nunca mais possa trabalhar, o cálculo cai para 60%. É o prêmio por estar pior!
O STF foi provocado a dizer se isso é constitucional.
Contudo, o STF declarou constitucional a regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) introduzida pela Reforma de 2019.
- Impacto: A mudança reduziu o valor do benefício para muitos segurados, pois o cálculo passou a ser baseado em 60% da média de todos os salários + 2% por ano de contribuição que passar de 20 anos (para homens) ou 15 anos (para mulheres), em vez de 100% da média como era antes.
d. Conversão de Tempo Especial em Comum e Constitucionalidade da Reforma Previdenciária
A Reforma proibiu converter o tempo trabalhado em condições insalubres após 2019. Isso é um soco no estômago de médicos, enfermeiros e operários. O STF manteve essa proibição, sob o argumento de que “o sistema precisa de equilíbrio”.
O STF validou diversos pontos da Reforma da Previdência (EC 103/2019), incluindo o aumento da idade mínima e novas regras de transição. Os ministros consideraram legítima a reforma, baseada em critérios de razoabilidade e necessidade de equilíbrio atuarial.
- Ponto Chave: O voto do ministro Alexandre de Moraes destacou a validade das mudanças na aposentadoria especial e no cálculo dos benefícios.
Essas são apenas algumas das recentes decisões que afetam a vida de segurados do INSS.
3. O Risco do "Vácuo de Poder"
A saída de um Ministro pode gerar uma esperança de limpeza, mas, na prática previdenciária, o efeito costuma ser a paralisia. Processos ficam suspensos, novos pedidos travam e o INSS aproveita o vácuo para continuar indeferindo benefícios a rodo. O sistema é desenhado para ser complexo e desencorajar quem busca o próprio direito.
Não se iluda com manchetes de “vitória garantida”.
A eventual troca de Ministros no STF pode trazer novos ares, mas raramente traz dinheiro de volta para o bolso de quem já foi prejudicado por uma decisão colegiada.
Não espere por "respostas mágicas" ou pela bondade de quem senta naquelas cadeiras em Brasília. O risco de retrocesso ou congelamento é real. O seu direito não pode depender da sorte ou de quem é o dono da caneta no momento.
4. Orientação Prática: Como se Proteger
Se o STF está em chamas, você precisa saber caminhar no fogo sem queimar o seu benefício. O caminho não é a sorte, é a estratégia:
- CNIS Impecável: Seu histórico de contribuições deve estar perfeito. Qualquer erro ali é munição para o INSS negar seu pedido.
- Dossiê de Provas: Guarde cada laudo, PPP, prova de tempo rural ou militar. Documento na mão é o que ganha processo, não promessa de político.
- Planejamento Previdenciário: Não aceite a primeira resposta do "Meu INSS". O simulador deles ignora regras complexas que podem aumentar seu benefício.
- Atenção aos Prazos: No Direito Previdenciário, quem dorme o cachimbo cai. Fique atento aos prazos de recurso e revisão.
A Justiça pode ser cega, mas o INSS enxerga muito bem onde pode cortar o seu dinheiro.
Em caso de dúvida, procure um advogado especialista da sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado, professor e especialista em Direito Previdenciário. Atua na defesa dos direitos sociais, com foco em benefícios e revisões do INSS, BPC/LOAS e planejamento previdenciário. Colunista do Portal GCN. Autor de obras jurídicas.
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