No Brasil, costumamos dizer que até o passado é incerto. Se você é segurado do INSS e está descansando sobre a ideia de que “o STF já decidiu” e seu direito está garantido, sinto lhe entregar um balde de água gelada: a segurança jurídica por aqui anda mais instável que conexão de internet em dia de tempestade.

A cada dia, surge uma nova notícia envolvendo Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que abala a credibilidade da instituição. São conversas vazadas, contratos suspeitos e negócios polêmicos. Enquanto o Congresso e a imprensa discutem impeachment ou perda de cargo, o aposentado fica no meio do tiroteio com uma dúvida cruel: se o Ministro cair, o que acontece com a minha aposentadoria? E com os julgamentos que foram feitos por ele? Recomeça do zero? Será anulado? Ou continuará valendo?

O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas ultimamente temos visto mudanças de regras com a bola rolando. Muitas decisões parecem mais políticas do que jurídicas, priorizando o “equilíbrio fiscal” (o caixa do Governo) em vez do direito social de quem contribuiu a vida toda.

Se um Ministro sofre impeachment ou perde o cargo, a regra geral é o princípio do Tempus Regit Actum (o tempo rege o ato). Pela Teoria do Órgão, o Ministro atua como o Estado, não como pessoa física. Assim, o voto que ele deu enquanto estava no cargo continua valendo. O STF até reforçou isso com a Resolução nº 770/2022, para garantir que o voto em julgamentos virtuais permaneça lá, como um "fantasma jurídico" vigiando o processo.

O problema real surge se a saída do Ministro for motivada por corrupção ou interesse direto naquele julgamento específico. Se isso for provado, entramos no terreno perigoso das Ações Rescisórias. É o Judiciário admitindo que errou e desfazendo tudo. Para o segurado, isso significa ver uma vitória virar fumaça porque o julgamento foi contaminado. É a insegurança jurídica elevada à décima potência.