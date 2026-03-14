A Francana entra em campo neste domingo, 15, às 10h, no estádio "Lanchão", em Franca, para o jogo mais tenso do ano pelo Campeonato Paulista Série A3. Sob o comando do novo técnico, José Oliveira, a equipe enfrenta o Rio Claro com uma oportunidade de ouro para escapar da temida zona de rebaixamento.

Atualmente na 15ª colocação com apenas 7 pontos, a Veterana foi beneficiada pela combinação de resultados da rodada. Com a derrota do Desportivo Brasil para o Rio Preto neste sábado, um simples empate em casa já tira o time esmeraldino do Z2 e afasta o risco imediato de queda para a Série A4.

Para garantir a pontuação necessária contra o 5º colocado do campeonato, o treinador conduziu atividades táticas na sexta-feira e na manhã deste sábado, 14. José Oliveira adotou um discurso de união e definiu as duas rodadas restantes como verdadeiras finais.