A Francana entra em campo neste domingo, 15, às 10h, no estádio "Lanchão", em Franca, para o jogo mais tenso do ano pelo Campeonato Paulista Série A3. Sob o comando do novo técnico, José Oliveira, a equipe enfrenta o Rio Claro com uma oportunidade de ouro para escapar da temida zona de rebaixamento.
Atualmente na 15ª colocação com apenas 7 pontos, a Veterana foi beneficiada pela combinação de resultados da rodada. Com a derrota do Desportivo Brasil para o Rio Preto neste sábado, um simples empate em casa já tira o time esmeraldino do Z2 e afasta o risco imediato de queda para a Série A4.
Para garantir a pontuação necessária contra o 5º colocado do campeonato, o treinador conduziu atividades táticas na sexta-feira e na manhã deste sábado, 14. José Oliveira adotou um discurso de união e definiu as duas rodadas restantes como verdadeiras finais.
"Temos duas batalhas pela frente. Temos que dar as mãos agora - a cidade, torcedor, diretoria, imprensa - e remar para o mesmo lado para conseguir um grande resultado já neste domingo", declarou o comandante, ressaltando a força histórica do clube em seus domínios.
Trema, 'Lanchão'
A diretoria transformou o jogo em uma convocação geral para que o "'Lanchão' trema". Os ingressos foram reduzidos para um preço único promocional de R$ 10 (arquibancada ou coberta). Os torcedores também podem comprar a camisa oficial (a partir de R$ 99,99) e ganhar três ingressos gratuitos.
As entradas serão vendidas exclusivamente neste domingo, direto nas bilheterias do estádio. Após o duelo contra o Rio Claro, que marca a penúltima rodada da fase de classificação, a Francana decidirá seu destino na Série A3 jogando fora de casa contra o Marília.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.