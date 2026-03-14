15 de março de 2026
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Serra de Capetinga interditada por desmoronamento? É 'fake'

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/Dirceu Garcia/GCN
Trecho da MG-444 na serra de Capetinga
Trecho da MG-444 na serra de Capetinga

Circula em grupos de WhatsApp uma mensagem afirmando que a rodovia MG-444, no trecho da Serra de Capetinga (MG), entre a cidade e Itirapuã, estaria interditada. A informação, porém, é falsa.

A Prefeitura de Capetinga informou que não há registro de ocorrências na serra e que o trânsito segue normalmente pelo local.

A mensagem que circula nas redes sociais utiliza uma reportagem de uma TV regional exibida em 9 de janeiro de 2023. Na ocasião, houve de fato um desabamento na serra, situação que foi noticiada na época.

Atualmente, no entanto, não há qualquer interdição no trecho. Segundo apuração da reportagem do Portal GCN/Sampi, o tráfego na rodovia flui normalmente.

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