Circula em grupos de WhatsApp uma mensagem afirmando que a rodovia MG-444, no trecho da Serra de Capetinga (MG), entre a cidade e Itirapuã, estaria interditada. A informação, porém, é falsa.

A Prefeitura de Capetinga informou que não há registro de ocorrências na serra e que o trânsito segue normalmente pelo local.

A mensagem que circula nas redes sociais utiliza uma reportagem de uma TV regional exibida em 9 de janeiro de 2023. Na ocasião, houve de fato um desabamento na serra, situação que foi noticiada na época.