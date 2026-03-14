Circula em grupos de WhatsApp uma mensagem afirmando que a rodovia MG-444, no trecho da Serra de Capetinga (MG), entre a cidade e Itirapuã, estaria interditada. A informação, porém, é falsa.
A Prefeitura de Capetinga informou que não há registro de ocorrências na serra e que o trânsito segue normalmente pelo local.
A mensagem que circula nas redes sociais utiliza uma reportagem de uma TV regional exibida em 9 de janeiro de 2023. Na ocasião, houve de fato um desabamento na serra, situação que foi noticiada na época.
Atualmente, no entanto, não há qualquer interdição no trecho. Segundo apuração da reportagem do Portal GCN/Sampi, o tráfego na rodovia flui normalmente.
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