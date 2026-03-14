O velório de Flora Laporte Patrocínio, matriarca da família responsável pela rede de supermercados Irmãos Patrocínio, acontece neste sábado, 14, em Franca. Ela morreu na sexta-feira, 13, aos 90 anos. A causa da morte não foi informada pela família.
O velório ocorre no Velório São Vicente, na sala VIP. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério da Saudade.
Flora é viúva do empresário Sebastião Patrocínio, que morreu em 2018. Juntos, eles tiveram 15 filhos, além de netos e bisnetos.
A família ficou conhecida em Franca pelo trabalho no comércio de hortifrúti e pela atuação nas feiras livres da cidade, atividade que ajudou a consolidar a tradição dos varejões administrados pela família.
Em publicação nas redes sociais, os Irmãos Patrocínio lamentaram a morte da matriarca e destacaram sua importância para a família. “Mulher de fé, coragem e amor incondicional pela família, Dona Flora construiu, ao lado de seu esposo, Sebastião Patrocínio, uma história marcada por união, trabalho e valores que atravessam gerações”, diz a nota divulgada pela família.
A Câmara Municipal de Franca também divulgou nota de pesar. "A Câmara Municipal de Franca manifesta profundo pesar pelo falecimento da senhora Flora Laporte Patrocínio, carinhosamente conhecida como "Dona Flora", ocorrido nesta sexta-feira, 13, aos 90 anos. Mulher de fé, coragem e dedicada à família, Dona Flora construiu ao lado de seu esposo, Sebastião Patrocínio uma trajetória pautada pelo trabalho, respeito e coragem, deixando imenso legado na cidade. A Câmara Municipal de Franca, representada pelo presidente Fransérgio Garcia (PL) e pelos demais vereadores, solidariza-se com familiares e amigos neste momento de dor, desejando conforto e força para superar esta irreparável perda."
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