O velório de Flora Laporte Patrocínio, matriarca da família responsável pela rede de supermercados Irmãos Patrocínio, acontece neste sábado, 14, em Franca. Ela morreu na sexta-feira, 13, aos 90 anos. A causa da morte não foi informada pela família.

O velório ocorre no Velório São Vicente, na sala VIP. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério da Saudade.

Flora é viúva do empresário Sebastião Patrocínio, que morreu em 2018. Juntos, eles tiveram 15 filhos, além de netos e bisnetos.