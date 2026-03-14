A entrega absoluta ao momento constitui a maior riqueza de enredos amorosos criados por jovens recém saídos da infância. Ela se torna grande qualidade da ficção quando autores revelam talento tanto para as palavras como para o registro da gênese dos sentimentos entre dois seres que se sentem atraídos. É o caso da escritora Beatriz Amoroso Ribeiro, 15 anos completados em fevereiro, que lançou há um mês seu primeiro livro, "Não era para ter sido. (mas ainda bem que foi)".

Para adolescentes nada é apenas um detalhe: o primeiro olhar, toque, desentendimento ou mensagem visualizada desvelam a força de uma hecatombe. Por isso a saga que registram com emoções à flor da pele descortina as cruas paixões nascentes sem ceder lugar ao registro literário da fadiga emocional típica de escritores já estabelecidos.

Escrever um romance sobre adolescentes quando ainda se vive a adolescência costuma redundar em fiasco. Mas pode, ao contrário, levar à construção de uma narrativa interessante. Para explicar as razões do sucesso eu diria que tal se dá quando efervescência e urgência, típicas deste período da vida, são levadas com frescor genuíno para a escrita. Algo que adultos, por mais talentosos sejam, nem sempre conseguem sem parecerem artificiais.

A obra foi apresentada pela autora, na ocasião acompanhada pela mãe e avó, em recente sessão da Academia Francana de Letras, que desde a gestão de José Lourenço Alves abre suas portas não só para acadêmicos: ali têm sido acolhidas também pessoas interessadas de verdade por literatura. Houve grande oxigenação neste espaço cultural nos últimos tempos e a instituição, no momento comandada por Carlos Roberto Gomes, o Carogo, vem recebendo leitores que reconhecem o valor da literatura e novos escritores que estão se lançando com obras que contemplam a poesia, a ficção, a crônica e outros gêneros. Foi uma decisão acertada que se mostrou positiva, pois se em nosso país, sobretudo no interior, é desafiador publicar um livro, divulgá-lo, mesmo contando com todas as redes que o mundo digital oferece, também o é.

Para alcançar o objetivo de ter em mãos o seu livro físico, Beatriz precisou enfrentar muitos desafios na jornada de menina-moça à procura de uma editora que a publicasse. Seu relato assertivo na Academia não só revelou suas peripécias de autora em busca de publicação, como a perfilou como escritora de talento, digna de integrar o universo dos que se distinguem pelo uso da palavra, da imaginação e da vontade de expandir seu mundo interior.

Beatriz Amoroso Ribeiro tem o que dizer e sabe como fazê-lo, mostrando na estreia um estilo próprio a partir da linguagem, que não é refém de gírias, o que se tornou comum entre os que escrevem sobre seus pares, mas sim marcada por diálogos e monólogos que fluem com naturalidade e impactam pelo que traduzem sobre as delicias e as agruras da conexão com o outro. Rita e Lucca, os protagonistas, sempre foram rivais, desde a mais tenra idade, anuncia em prévia a contracapa. "Até que a vida decidiu juntar os dois de novo. Entre festas inesperadas e segredos guardados por muito tempo, eles descobrem que o amor pode nascer onde menos se espera. Mesmo quando tudo dizia que era para não ser."