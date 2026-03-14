15 de março de 2026
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R$ 5 MIL EM DÍVIDA

Mulher é presa em Franca por dívida de pensão alimentícia

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada
CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada

A Polícia Militar de Franca capturou, na noite desta sexta-feira, 13, uma mulher foragida de Minas Gerais pelo não pagamento de pensão alimentícia. A prisão ocorreu na rua José Patrocínio, no bairro Jardim Paulista, após a corporação local receber informações estratégicas da polícia mineira sobre o paradeiro da suspeita, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Uberaba (MG).

A mulher acumulava uma dívida superior a R$ 5 mil em débitos alimentares. A localização exata da foragida foi possível graças ao intercâmbio de dados entre as forças de segurança dos dois estados.

Durante a abordagem, a detida alegou que deixou o estado vizinho após o término de um relacionamento, e que seu ex-marido teria acionado a Justiça contra ela. Ela não ofereceu resistência no momento em que os policiais deram voz de prisão.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi formalizado o cumprimento do mandado. A mulher permanece à disposição da Justiça e será encaminhada ao sistema prisional.

Caso o valor total da dívida não seja quitado imediatamente, a detida será transferida para o Estado de Minas Gerais, onde o processo original tramita.

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