Veja o obituário deste sábado, 14, em Franca:
Nome: Maria Aparecida de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Marcelo Caetano da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Hélio Donizete Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Municipal Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 11h
Nome: Sebastião Muniz Pereira
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Flora Laporte Patrocínio
Idade: 91 anos
Local do velório: São Vicente - Sala Vip
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
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