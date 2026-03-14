15 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 14, em Franca:

Nome: Maria Aparecida de Oliveira 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Marcelo Caetano da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Hélio Donizete Barbosa 
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal Patrocínio Paulista 
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Municipal Itirapuã 
Horário previsto do sepultamento: 11h

Nome: Sebastião Muniz Pereira
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Flora Laporte Patrocínio 
Idade: 91 anos 
Local do velório: São Vicente - Sala Vip
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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