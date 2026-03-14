Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira, 13, no bairro Residencial São Jerônimo, em Franca. Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) surpreenderam o suspeito no momento em que ele pesava e dividia haxixe dentro do próprio quarto.

A operação, desencadeada por volta das 11h, cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel. A ação foi resultado de investigações prévias e denúncias anônimas, que apontavam a atuação do homem na venda de entorpecentes no São Jerônimo e no Parque Progresso.

No local, os investigadores apreenderam 42,50 gramas de haxixe, já separados em nove porções, além de uma balança de precisão com resquícios do entorpecente.