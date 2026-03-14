Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira, 13, no bairro Residencial São Jerônimo, em Franca. Policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) surpreenderam o suspeito no momento em que ele pesava e dividia haxixe dentro do próprio quarto.
A operação, desencadeada por volta das 11h, cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel. A ação foi resultado de investigações prévias e denúncias anônimas, que apontavam a atuação do homem na venda de entorpecentes no São Jerônimo e no Parque Progresso.
No local, os investigadores apreenderam 42,50 gramas de haxixe, já separados em nove porções, além de uma balança de precisão com resquícios do entorpecente.
A polícia também confiscou dois celulares - um iPhone 14 Pro Max e um Motorola Moto G52 -, uma agenda com a contabilidade do tráfico e adesivos com a marca "Pré bolado - Barba Cremas".
Questionado pelos agentes civis, o investigado negou a comercialização e alegou ser apenas usuário de drogas. Diante da materialidade constatada, ele recebeu voz de prisão no local.
O jovem foi encaminhado à Penitenciária Masculina de Franca, após o registro da ocorrência, e agora permanece à disposição da Justiça.
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