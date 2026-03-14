Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas em Franca, na noite dessa sexta-feira, 13. A ação ocorreu na avenida Valdemar de Morais, em um conjunto habitacional do City Petrópolis, após os agentes receberem denúncias sobre a venda e o armazenamento de entorpecentes nos prédios do bairro.
Durante o patrulhamento no local, as equipes policiais avistaram a dupla. Um dos suspeitos tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi rapidamente alcançado e detido. O segundo homem foi abordado logo na sequência.
Na revista pessoal, os militares encontraram porções de maconha, crack e dinheiro com um dos detidos. Com o outro suspeito, além de dinheiro e um celular, um detalhe inusitado chamou a atenção: a imagem de fundo da tela do aparelho era uma foto do próprio homem segurando um tijolo de maconha.
Diante dessa evidência, os policiais realizaram diligências nas proximidades do apartamento do investigado. A busca resultou na localização de um tijolo de maconha, com cerca de 600 gramas, escondido dentro da caixa de um botijão de gás.
Ao final da operação, as equipes apreenderam 16 porções de cocaína, 12 de crack, o tijolo e outra porção fracionada de maconha. Três celulares, R$ 14 em dinheiro e um rolo de plástico filme usado para embalar a droga também foram confiscados.
Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, permanecem detidos e estão à disposição da Justiça para responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico.
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