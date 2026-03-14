Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas em Franca, na noite dessa sexta-feira, 13. A ação ocorreu na avenida Valdemar de Morais, em um conjunto habitacional do City Petrópolis, após os agentes receberem denúncias sobre a venda e o armazenamento de entorpecentes nos prédios do bairro.

Durante o patrulhamento no local, as equipes policiais avistaram a dupla. Um dos suspeitos tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi rapidamente alcançado e detido. O segundo homem foi abordado logo na sequência.

Na revista pessoal, os militares encontraram porções de maconha, crack e dinheiro com um dos detidos. Com o outro suspeito, além de dinheiro e um celular, um detalhe inusitado chamou a atenção: a imagem de fundo da tela do aparelho era uma foto do próprio homem segurando um tijolo de maconha.