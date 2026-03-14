Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde da última quinta-feira, 12, em Ribeirão Corrente, município a cerca de 30 km de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares durante uma abordagem em um bar da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, durante a ação, os agentes localizaram com o suspeito 14 pedras de crack, que estariam sendo comercializadas no local. A ocorrência foi registrada após a abordagem e a constatação do entorpecente.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão.