15 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 14 pedras de crack em Ribeirão Corrente

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde da última quinta-feira, 12, em Ribeirão Corrente, município a cerca de 30 km de Franca. A prisão foi realizada por policiais militares durante uma abordagem em um bar da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, durante a ação, os agentes localizaram com o suspeito 14 pedras de crack, que estariam sendo comercializadas no local. A ocorrência foi registrada após a abordagem e a constatação do entorpecente.

O homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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