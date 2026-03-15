O Parque dos Trabalhadores, em Franca, receberá no próximo dia 21 uma mobilização socioambiental com o plantio de mais de 300 mudas nativas destinadas às mães. A iniciativa, chamada “1 Bebê, 1 Árvore”.
A ação ocorrerá das 8h30 às 12 horas e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e a valorização das áreas verdes do município, por meio do plantio de espécies nativas do cerrado.
Além do aspecto ambiental, o projeto também tem caráter educativo, buscando promover a conscientização sobre a preservação da natureza. O foco principal será mães em fase de pós-parto, que poderão participar de um momento simbólico de plantio, estabelecendo uma relação entre o crescimento da árvore e o desenvolvimento de seus filhos.
Durante a atividade, cada mãe será presenteada com uma muda e receberá orientações sobre o porte da planta, suas características e sugestões de locais adequados para o plantio.
O Parque dos Trabalhadores está localizado na alameda Vicente Leporace, 4.655, no bairro Parque do Pinhais, e funciona diariamente para visitação pública.
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