O Parque dos Trabalhadores, em Franca, receberá no próximo dia 21 uma mobilização socioambiental com o plantio de mais de 300 mudas nativas destinadas às mães. A iniciativa, chamada “1 Bebê, 1 Árvore”.

A ação ocorrerá das 8h30 às 12 horas e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento e a valorização das áreas verdes do município, por meio do plantio de espécies nativas do cerrado.

Além do aspecto ambiental, o projeto também tem caráter educativo, buscando promover a conscientização sobre a preservação da natureza. O foco principal será mães em fase de pós-parto, que poderão participar de um momento simbólico de plantio, estabelecendo uma relação entre o crescimento da árvore e o desenvolvimento de seus filhos.