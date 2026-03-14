Franca iniciou nesta semana o programa Bombeiro na Escola, iniciativa voltada aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da rede municipal. Desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros, o projeto tem como objetivo orientar os estudantes sobre prevenção de acidentes, noções de segurança, primeiros socorros e como agir diante de situações de emergência.

A proposta busca contribuir para a formação cidadã das crianças, incentivando atitudes responsáveis e a conscientização sobre cuidados no dia a dia, tanto em casa quanto na escola. Durante as atividades, os alunos recebem orientações práticas e educativas ministradas por profissionais do Corpo de Bombeiros.

Nesta primeira etapa, o programa está sendo realizado entre os dias 9 de março e 2 de abril em quatro unidades escolares da rede municipal: as escolas “César Augusto de Oliveira”, “Frei Lauro de Carvalho”, “Luzinete Cortez” e “Rubens Zumstein”.