15 de março de 2026
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EDUCAÇÃO

Programa 'Bombeiro na Escola' começa em unidades de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Programa Bombeiro na Escola em ação nas escolas de Franca
Programa Bombeiro na Escola em ação nas escolas de Franca

Franca iniciou nesta semana o programa Bombeiro na Escola, iniciativa voltada aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da rede municipal. Desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros, o projeto tem como objetivo orientar os estudantes sobre prevenção de acidentes, noções de segurança, primeiros socorros e como agir diante de situações de emergência.

A proposta busca contribuir para a formação cidadã das crianças, incentivando atitudes responsáveis e a conscientização sobre cuidados no dia a dia, tanto em casa quanto na escola. Durante as atividades, os alunos recebem orientações práticas e educativas ministradas por profissionais do Corpo de Bombeiros.

Nesta primeira etapa, o programa está sendo realizado entre os dias 9 de março e 2 de abril em quatro unidades escolares da rede municipal: as escolas “César Augusto de Oliveira”, “Frei Lauro de Carvalho”, “Luzinete Cortez” e “Rubens Zumstein”.

Ao final do ciclo de atividades, os estudantes participarão de uma cerimônia de formatura, quando receberão certificados de participação no programa.

A expectativa da Secretaria de Educação é que, além de transmitir conhecimentos importantes sobre segurança e prevenção, o projeto contribua para que os alunos atuem como multiplicadores das orientações aprendidas, levando as informações também para suas famílias e comunidades.

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