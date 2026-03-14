A comediante Tatá Mendonça voltou às redes sociais na noite dessa sexta-feira, 13, para comentar o episódio de importunação sexual ocorrido após sua apresentação na noite de quinta-feira, 12, em Franca. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories, ela relatou como tudo aconteceu, falou sobre o impacto emocional da situação e agradeceu o apoio recebido do público, da equipe e do noivo. Além de dizer que não resumirá a cidade a este episódio.

Segundo a comediante, o caso ocorreu durante a fila de fotos com fãs após o show. Tatá contou que diversas pessoas passaram normalmente pelo local, com respeito, até que um homem se aproximou e a abordagem já começou de forma desconfortável.

“Depois de várias pessoas, vários homens tranquilos e respeitosos, veio esse predador. Na abordagem já foi bem desconfortante”, relatou.