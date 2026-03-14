A comediante Tatá Mendonça voltou às redes sociais na noite dessa sexta-feira, 13, para comentar o episódio de importunação sexual ocorrido após sua apresentação na noite de quinta-feira, 12, em Franca. Em uma sequência de vídeos publicados nos stories, ela relatou como tudo aconteceu, falou sobre o impacto emocional da situação e agradeceu o apoio recebido do público, da equipe e do noivo. Além de dizer que não resumirá a cidade a este episódio.
Segundo a comediante, o caso ocorreu durante a fila de fotos com fãs após o show. Tatá contou que diversas pessoas passaram normalmente pelo local, com respeito, até que um homem se aproximou e a abordagem já começou de forma desconfortável.
“Depois de várias pessoas, vários homens tranquilos e respeitosos, veio esse predador. Na abordagem já foi bem desconfortante”, relatou.
Ela explicou que, após tirar a foto, o homem aproveitou o momento em que a equipe já havia lhe entregado o celular para sair e tentou se aproximar para beijá-la, o que causou constrangimento.
“Ele veio se aproximando para beijar. Foi bem estranho, uma situação constrangedora”, disse.
De acordo com a comediante, pessoas que estavam na fila perceberam o que estava acontecendo e começaram a gritar, reagindo à situação. O noivo dela também interveio imediatamente.
“A fila gritou e meu noivo interceptou a evasão dele. Ele chamou a polícia”, contou.
Ainda segundo Tatá, um advogado que estava com a equipe também presenciou o ocorrido. O homem acabou sendo contido no local até a chegada da polícia.
Uma funcionária do estabelecimento onde ocorreu o show também ajudou a segurar o suspeito. A comediante fez questão de agradecer publicamente pelo apoio recebido.
“Naiara, diva, maravilhosa. Obrigada pelo apoio”, disse.
Tatá também comentou sobre a casa que contratou o show e afirmou que o estabelecimento tomou todas as providências possíveis diante da situação.
“A casa fez o que tinha que ser feito. Fiquem tranquilos”, afirmou.
Sobre a cidade de Franca, a comediante destacou que não pretende resumir o município ao episódio ocorrido.
“Não conheço a cidade de vocês, não tem como resumir a isso. Eu não sou esse tipo de influência”, declarou.
Ela também comentou que mulheres presentes no evento relataram preocupação com casos semelhantes e alertou para a importância de atenção ao problema em diferentes cidades.
Por fim, Tatá comentou sobre a prisão do suspeito e disse acreditar que a atitude das pessoas presentes foi fundamental para que o homem fosse responsabilizado.
“Ele foi preso. Graças a Deus, está onde deveria estar. Pessoas que não sabem viver em sociedade têm que ser recolhidas. Predadores têm que ser recolhidos”, afirmou.
Em sua mensagem final, a comediante também deixou um recado para outras mulheres e falou sobre sua própria força diante da situação, revelando que está se recuperando de um período de depressão.
“Meninas, eu sei que parece que estou forte demais, mas eu estou. Já me aconteceu antes e foi bem complicado. Estou saindo de um quadro de depressão e estou muito feliz por conseguir passar por isso”, disse.
Ela também agradeceu o apoio recebido do noivo, da família, amigos e fãs.
“Meu noivo está me dando muita força. Meus amigos, minha família, meus filhos… Deus abençoe vocês. Obrigada. Vamos para o show hoje. Amo vocês”, finalizou.
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