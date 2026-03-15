Quem entra em um carro por aplicativo em Franca pode ter uma surpresa: encontrar ao volante um cantor sertanejo com décadas de história na música local. Aos 43 anos, o francano Thiago Lima divide a rotina entre o volante e o violão, enquanto segue lutando para realizar o sonho de viver exclusivamente da música.
Thiago conta que a paixão pela música começou muito cedo. Aos 6 anos de idade, ele já se apresentava no antigo Bar do Preto, um dos estabelecimentos que marcou a cidade na época, localizado na avenida do Jardim Imperador.
O local pertencia ao tio de Thiago Lima, o também cantor Arizona, que fazia dupla sertaneja com Havaí. Foi ali que Thiago teve as primeiras oportunidades de cantar e desenvolver o talento.
“Eu comecei a cantar no bar do meu tio. Era um dos bares mais conhecidos de Franca. Desde pequeno nós estamos nessa luta”, relembra.
Apresentações desde a infância
Ainda criança, Thiago também participou do programa Alegria dos Bairros, muito popular na cidade em décadas passadas. As apresentações aconteciam em cima de um caminhão que percorria bairros de Franca levando música e entretenimento para a população.
“Eu cantava no programa Alegria dos Bairros. Desde pequeno, estou cantando e correndo atrás desse sonho”, conta.
Dificuldades na carreira
Apesar da dedicação de anos à música, o cantor afirma que nunca conseguiu apoio suficiente para impulsionar a carreira. Ao longo do tempo, Thiago gravou dois DVDs acústicos, cada um com cinco músicas em formato voz e violão. Em um dos projetos, ele trabalhou com o produtor musical Álvaro Pizani.
Mesmo assim, a falta de investimento dificultou a divulgação do trabalho.
“Por não ter ajuda, nunca consegui alavancar minha carreira, fazer meu nome chegar a um patamar maior”, explica. Mesmo diante das dificuldades, o cantor segue se apresentando sempre que possível. Nos fins de semana, ele faz shows em bares de Franca e também em cidades da região.
Além disso, realiza apresentações particulares em casamentos, aniversários e confraternizações. “Onde o povo chama, nós vamos. Eu faço voz e violão e continuo nessa luta”, diz.
Entre as músicas do repertório está “Playlist da Gente Sem Amar”, composição dele em parceria com Álvaro Pizani.
Motorista de aplicativo durante a semana
Para complementar a renda e manter a família, Tiago passou a trabalhar como motorista de aplicativo durante a semana.
“Hoje eu estou trabalhando de Uber, mas espero ter mais shows e um dia poder viver realmente só da música”, afirma.
Um sonho que continua
Criado pela mãe, que o sustentou sozinha, Thiago diz que a trajetória sempre foi marcada por dificuldades. Mesmo assim, ele não pretende desistir do sonho que começou ainda na infância.
“É muito difícil, não é fácil. Mas é um sonho que eu não paro de sonhar”, diz.
Enquanto dirige pelas ruas de Franca, o cantor segue acreditando que a música ainda pode abrir novos caminhos. “Eu espero que as pessoas possam conhecer um pouco do meu trabalho. Quem sabe um dia aparece alguém para dar uma força”, finaliza.
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