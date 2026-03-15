Quem entra em um carro por aplicativo em Franca pode ter uma surpresa: encontrar ao volante um cantor sertanejo com décadas de história na música local. Aos 43 anos, o francano Thiago Lima divide a rotina entre o volante e o violão, enquanto segue lutando para realizar o sonho de viver exclusivamente da música.

Thiago conta que a paixão pela música começou muito cedo. Aos 6 anos de idade, ele já se apresentava no antigo Bar do Preto, um dos estabelecimentos que marcou a cidade na época, localizado na avenida do Jardim Imperador.

O local pertencia ao tio de Thiago Lima, o também cantor Arizona, que fazia dupla sertaneja com Havaí. Foi ali que Thiago teve as primeiras oportunidades de cantar e desenvolver o talento.