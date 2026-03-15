O muro de uma casa na rua Professora Herundina Castro Alves, no bairro São José, em Franca, caiu no dia 16 de fevereiro e revelou um possível problema estrutural no imóvel, que tem uma série de rachaduras, indicando a possibilidade de um desbarrancamento. O problema teria surgido após vizinhos do fundo retirarem terra do terreno, o que teria causado a queda do muro de arrimo.
A reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local e registrou os danos causados pela queda do muro, além das fissuras pelo chão e paredes da casa. O medo dos moradores é que a casa caia, assim como foi com o muro.
"A gente mora nesse bairro já há mais de 60 anos. A casa da minha tia foi feita há 70 anos atrás e o muro da casa que foi feita primeiro da minha tia, depois foi feito do vizinho. Eu acho que não deve ter feito bem feito por ter caído o muro. E olhando que ele tirou terra, como a casa foi feita no barranco, antigamente não tirava, porque as pessoas eram muito pobres, não tinha dinheiro para tirar. Então, a casa ficou comprometida, a gente está com medo da casa cair", disse Antônia Marques, prima do proprietário do imóvel.
Houve tentativa de contato com a moradora do imóvel de onde a terra teria sido retirada, na rua Professora Amália Pimentel, mas a moradora não quis se manifestar. Segundo Antônia, a mulher mora de aluguel e preferiu não se envolver na questão.
Prefeitura notifica proprietários
A Prefeitura de Franca disse que notificou os proprietários para que promovam a regularização e adotem as providências necessárias quanto às condições das edificações.
Já a imobiliária AACosta, responsável pela administração do imóvel de onde teria sido retirada a terra, disse que não tem conhecimento do fato. "Auxiliamos nosso locatário no que nos cabe. Acionamos a proprietária do imóvel, que enviou um engenheiro e o profissional constatou que a casa da rua de cima possui avarias graves, porém não temos conhecimento de que o imóvel que administramos tenha danificado o imóvel mencionado”, afirmou, em nota.
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