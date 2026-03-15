O muro de uma casa na rua Professora Herundina Castro Alves, no bairro São José, em Franca, caiu no dia 16 de fevereiro e revelou um possível problema estrutural no imóvel, que tem uma série de rachaduras, indicando a possibilidade de um desbarrancamento. O problema teria surgido após vizinhos do fundo retirarem terra do terreno, o que teria causado a queda do muro de arrimo.

A reportagem do portal GCN/Sampi esteve no local e registrou os danos causados pela queda do muro, além das fissuras pelo chão e paredes da casa. O medo dos moradores é que a casa caia, assim como foi com o muro.

"A gente mora nesse bairro já há mais de 60 anos. A casa da minha tia foi feita há 70 anos atrás e o muro da casa que foi feita primeiro da minha tia, depois foi feito do vizinho. Eu acho que não deve ter feito bem feito por ter caído o muro. E olhando que ele tirou terra, como a casa foi feita no barranco, antigamente não tirava, porque as pessoas eram muito pobres, não tinha dinheiro para tirar. Então, a casa ficou comprometida, a gente está com medo da casa cair", disse Antônia Marques, prima do proprietário do imóvel.