A 48° edição do Comadef (Congresso das Mocidades das Assembleias de Deus em Franca) acontece entre os dias 2 e 4 de abril, no Ginásio “Pedrocão”, em Franca. O evento contará com nomes religiosos conhecidos nacionalmente.

O ginásio sediará os três dias de evento, com entrada gratuita. A expectativa é atrair aproximadamente 15 mil pessoas.

No dia 2 de abril, uma quinta-feira, o Comadef contará com a presença do pastor Genival Bento, que tem 819 mil seguidores nas redes sociais, abrindo a programação. Junto dele, o cantor Alisson Heitoko se apresentará.