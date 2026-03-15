A 48° edição do Comadef (Congresso das Mocidades das Assembleias de Deus em Franca) acontece entre os dias 2 e 4 de abril, no Ginásio “Pedrocão”, em Franca. O evento contará com nomes religiosos conhecidos nacionalmente.
O ginásio sediará os três dias de evento, com entrada gratuita. A expectativa é atrair aproximadamente 15 mil pessoas.
No dia 2 de abril, uma quinta-feira, o Comadef contará com a presença do pastor Genival Bento, que tem 819 mil seguidores nas redes sociais, abrindo a programação. Junto dele, o cantor Alisson Heitoko se apresentará.
Já na sexta-feira, 3, o momento da palavra será dividido entre o pastor Juliano Fraga, com 759 mil seguidores nas redes sociais, e o pastor Júnior Trovão, com 3,1 milhões de seguidores; além do cantor Micael do Carmo, que conta mais 507 mil seguidores, responsável pelo louvor da noite.
O encerramento contará com palavra do pastor Renan Lopes, com 893 mil seguidores, e, mais uma vez, louvor do cantor Micael do Carmo.
“O tema deste ano será ‘A Graça nos Permitiu Recomeçar’, com a ideia de que, enquanto estivermos vivos, sempre haverá esperança para viver um tempo novo. A expectativa para o evento é grande”, disse o pastor Cristovão Ferreira, líder da Umadef (União das Mocidades das Assembleias de Deus em Franca) e coordenador do Comadef.
Caravanas da região e de outras partes do país já estão confirmadas para marcarem presença no evento. Dentre elas, fiéis de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos, Bom Jesus da Penha, Guaxupé, Capitólio, Ituverava, São Paulo, estarão no Comadef 2026.
Além dos cantores oficiais, o vocal da Umadef, junto de um coral com 1.500 vozes e uma orquestra de 80 músicos também já está confirmada para os três dias de realização.
'Esquenta' para o Comadef
Como parte da preparação para o Comadef, a Umadef realiza o Pré-Comadef no próximo dia 26, uma quinta-feira, a partir das 19h30, que será realizado no templo sede da igreja Assembleia de Deus, localizado na rua General Osório, 555, no bairro Estação.
O pastor Antônio Márcio, vindo de Brasília, será responsável pela palavra da noite, acompanhado dos cantores francanos Samuel e Letícia.
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