A nova ponte que será construída na rodovia Jorge Luiz, em São José da Bela Vista, terá um investimento de R$ 3,3 milhões. A estrutura substituirá uma galeria no rio Buritis, localizada no km 5,8 da vicinal, que apresenta rachaduras e afundamento na pavimentação há cerca de dois anos.

A deputada estadual Delegada Graciela (PL) divulgou o valor do investimento e se reuniu com o prefeito de São José da Bela Vista, Walter Cássio (MDB), para tentar discutir o processo de melhorias na vicinal e minimizar os impactos da interdição para quem precisa utilizar a via.

"A nova ponte é uma solução definitiva para um problema que se repete há anos. Seguimos trabalhando para garantir mais segurança e melhores condições de infraestrutura para nossa população", disse a deputada.