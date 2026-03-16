A nova ponte que será construída na rodovia Jorge Luiz, em São José da Bela Vista, terá um investimento de R$ 3,3 milhões. A estrutura substituirá uma galeria no rio Buritis, localizada no km 5,8 da vicinal, que apresenta rachaduras e afundamento na pavimentação há cerca de dois anos.
A deputada estadual Delegada Graciela (PL) divulgou o valor do investimento e se reuniu com o prefeito de São José da Bela Vista, Walter Cássio (MDB), para tentar discutir o processo de melhorias na vicinal e minimizar os impactos da interdição para quem precisa utilizar a via.
"A nova ponte é uma solução definitiva para um problema que se repete há anos. Seguimos trabalhando para garantir mais segurança e melhores condições de infraestrutura para nossa população", disse a deputada.
A obra será executada pela pela empresa Alta Engenharia de Ribeirão Preto. Trata-se de uma contratação emergencial do governo, através do DER, e a previsão de início da obra em 15 dias.
Interditada
A vicinal foi interditada no dia 25 pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para a execução dos serviços, com previsão de conclusão de 12 meses. A Prefeitura de São José da Bela Vista pede que motoristas de caminhões pesados busquem rotas alternativas e evitem acessar o trevo que dá acesso à cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.