Entidades de Franca que desejam promover uma sessão de cinema gratuita para a comunidade já podem se programar. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) abriu o agendamento do projeto Cine Cultural para os meses de abril e maio.

A iniciativa leva sessões de cinema gratuitas para diferentes bairros da cidade e pode ser solicitada por escolas, igrejas, ONGs, centros comunitários e outras instituições que desenvolvam atividades de interesse público. O objetivo é ampliar o acesso à cultura e oferecer momentos de lazer para a população.

Para realizar as sessões, a Acif disponibiliza toda a estrutura necessária, incluindo telão, equipamentos audiovisuais, equipe técnica, filme, até 50 cadeiras e pipoca para o público. Já a instituição parceira precisa apenas oferecer o espaço onde a atividade será realizada, garantindo energia elétrica, acesso a banheiros e um representante para acompanhar a sessão.