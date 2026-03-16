Entidades de Franca que desejam promover uma sessão de cinema gratuita para a comunidade já podem se programar. A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) abriu o agendamento do projeto Cine Cultural para os meses de abril e maio.
A iniciativa leva sessões de cinema gratuitas para diferentes bairros da cidade e pode ser solicitada por escolas, igrejas, ONGs, centros comunitários e outras instituições que desenvolvam atividades de interesse público. O objetivo é ampliar o acesso à cultura e oferecer momentos de lazer para a população.
Para realizar as sessões, a Acif disponibiliza toda a estrutura necessária, incluindo telão, equipamentos audiovisuais, equipe técnica, filme, até 50 cadeiras e pipoca para o público. Já a instituição parceira precisa apenas oferecer o espaço onde a atividade será realizada, garantindo energia elétrica, acesso a banheiros e um representante para acompanhar a sessão.
Além disso, cabe à entidade mobilizar e convidar a comunidade para participar da exibição.
De acordo com a Acif, o projeto busca levar entretenimento e cultura para diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso ao cinema em locais onde muitas vezes a população não tem esse tipo de atividade cultural com frequência.
As instituições interessadas em receber o Cine Cultural gratuitamente podem entrar em contato com a Acif para verificar as datas disponíveis e realizar o agendamento pelo telefone (16) 99153-5024.
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