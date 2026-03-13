Estudantes matriculados na rede estadual de ensino de São Paulo passarão a ter acesso gratuito à versão completa da plataforma de criação visual Canva a partir de 2026. A iniciativa beneficiará cerca de 3 milhões de alunos e mais de 200 mil professores, por meio de uma parceria firmada entre a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e a empresa de tecnologia australiana.
O acordo prevê a disponibilização do Canva Educação durante quatro anos letivos, entre 2026 e 2029, sem custos para os cofres públicos.
A parceria foi formalizada durante a Bett UK, feira internacional de tecnologia educacional realizada em Londres. Na ocasião, o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, se reuniu com representantes da empresa para consolidar o acordo.
O acesso à plataforma será feito por meio do e-mail institucional dos estudantes e professores, com o domínio @educacao.sp.gov.br. A ferramenta estará disponível dentro da Sala do Futuro, ambiente digital utilizado pela rede estadual para apoiar atividades pedagógicas.
O Canva é uma plataforma de criação visual baseada em uma interface intuitiva de “arrastar e soltar”, que oferece milhares de modelos prontos e editáveis para apresentações, materiais didáticos, infográficos e vídeos. Na rede estadual, o recurso deverá ser utilizado como apoio pedagógico, permitindo que professores desenvolvam conteúdos mais dinâmicos e que os estudantes criem projetos visuais no ambiente escolar.
Segundo a Secretaria da Educação, a ferramenta também contribui para o desenvolvimento de competências digitais e criativas, como comunicação visual, linguagem artística, criatividade e produção de conteúdo. Além disso, o uso da plataforma pode auxiliar os alunos na elaboração de apresentações escolares e projetos ligados ao desenvolvimento profissional.
Para professores e equipes escolares, o Canva Educação também oferecerá formações específicas e recursos que facilitam a comunicação e o engajamento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.
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