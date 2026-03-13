Estudantes matriculados na rede estadual de ensino de São Paulo passarão a ter acesso gratuito à versão completa da plataforma de criação visual Canva a partir de 2026. A iniciativa beneficiará cerca de 3 milhões de alunos e mais de 200 mil professores, por meio de uma parceria firmada entre a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e a empresa de tecnologia australiana.

O acordo prevê a disponibilização do Canva Educação durante quatro anos letivos, entre 2026 e 2029, sem custos para os cofres públicos.

A parceria foi formalizada durante a Bett UK, feira internacional de tecnologia educacional realizada em Londres. Na ocasião, o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, se reuniu com representantes da empresa para consolidar o acordo.